Рекордна посуха у Китаї вимушує зупиняти роботу підприємств

19 августа 2022 г., 16:15

У містах провінції Сичуань температура підскочила до 40°С, що спричинило нестачу води для роботи гідроелектростанцій, основного джерела енергії в регіоні. З другого боку суттєве підвищення використання кондиціонерів, створило серйозне навантаження на місцеву енергомережу.



Влада Китаю зажадала від підприємств, майданчики яких розташовані в провінції, призупинити роботу.



Обмеження торкнулися заводів виробника акумуляторів CATL, компанії Foxconn Technology, Onsemi, Texas Instruments, як повідомляє Bloomberg.



Повідомляється, що свої заводи також зупинила Intel, яка має їх у Сичуані два - у місті Ченду. Торік лише ці дві фабрики спожили 240 млн кВт електроенергії та 900 тис кубічних метрів прісної води.



Відключення електроенергії також торкнулося понад 70% металургійних заводів у провінції Сичуань. Як результат ціна на алюміній у Китаї зросла приблизно на 3,5%.



Зараз важко оцінити вплив зупинки виробництв у Сичуані на світовий ринок, але це може призвести до дефіциту та зростання цін на продукти підприємств, які там зосереджені.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру