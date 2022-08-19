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Рекордна посуха у Китаї вимушує зупиняти роботу підприємств

19 августа 2022 г., 16:15

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У містах провінції Сичуань температура підскочила до 40°С, що спричинило нестачу води для роботи гідроелектростанцій, основного джерела енергії в регіоні. З другого боку суттєве підвищення використання кондиціонерів, створило серйозне навантаження на місцеву енергомережу.

Влада Китаю зажадала від підприємств, майданчики яких розташовані в провінції, призупинити роботу.

Обмеження торкнулися заводів виробника акумуляторів CATL, компанії Foxconn Technology,  Onsemi, Texas Instruments, як повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що свої заводи також зупинила Intel, яка має їх у Сичуані два - у місті Ченду. Торік лише ці дві фабрики спожили 240 млн кВт електроенергії та 900 тис кубічних метрів прісної води.

Відключення електроенергії також торкнулося понад 70% металургійних заводів у провінції Сичуань. Як результат ціна на алюміній у Китаї зросла приблизно на 3,5%.

Зараз важко оцінити вплив зупинки виробництв у Сичуані на світовий ринок, але це може призвести до дефіциту та зростання цін на продукти підприємств, які там зосереджені.

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