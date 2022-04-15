Пекін вкрай незадоволений намаганнями Тайваню захистити індустрію

15 апреля 2022 г., 8:58

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Як повідомляє Reuters, Китай засудив зусилля Тайваню протистояти китайським компаніям в перетягуванні талантів і викраденні технологічних секретів, заявивши, що це не може запобігти взаємодії між двома сторонами Тайванської протоки.



Прем'єр Тайваню закликав цього тижня до швидкого внесення змін до законів, які передбачають суворіші покарання, щоб запобігти крадіжкам Китаєм його технології, заявивши, що загроза з боку «червоного ланцюга поставок» потребує ефективного стримування.



Чіпи, вироблені Тайванем, використовуються у всьому, від винищувачів до мобільних телефонів, і уряд давно стурбований зусиллями Китаю скопіювати цей успіх, в тому числі за допомогою економічного шпигунства, перетягування персоналу та інших методів.



Управління Китаю у справах Тайваню заявило, що уряд острова "активізував" свої зусилля, щоб перешкодити та підірвати обміни та співпрацю.



«Останнім часом вони свідомо намагалися заплямувати та залякати компанії з материка на Тайвані, ще більше загострюючи протистояння», – сказав речник Ма Сяогуань (Ma Xiaoguang ) на регулярному брифінгу. - «Такі політичні маніпуляції не можуть перешкодити загальній тенденції обмінів і співпраці між співвітчизниками по обидва боки протоки, а лише зашкодять життєво важливим інтересам ділової спільноти Тайваню».



Тайвань, де знаходиться промисловий гігант TSMC на який припадає 92% найсучасніших потужностей у світі з виробництва напівпровідників, має те, що потрібно Китаю.



Піднебесна посилила свій військовий і дипломатичний тиск, щоб спробувати змусити Тайвань прийняти претензії.



Уряд Тайваню каже, що лише 23 мільйони людей на острові можуть вирішити своє майбутнє, і вони захищатимуться, якщо на них нападуть.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист