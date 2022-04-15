Про роботу мобільного звʼязку та інтернету в Україні станом на вечір 13 квітня

15 апреля 2022 г., 10:05

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України про роботу мобільного звʼязку та інтернету в Україні станом на 18:00 13 квітня 2022 року.



Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзвʼязку продовжує ефективно здійснювати управління мережами в умовах війни та виконувати покладені на нього функції.



Фахівці НЦУ продовжують активно працювати, щоб створити усі умови для забезпечення зв’язком українців. НЦУ передав Державній службі з надзвичайних ситуацій інформацію про розміщення кабельної мережі операторів у Миколаївській області. Це дасть можливість представникам ДСНС України оперативно розмінувати такі ділянки та відкриє шлях до проведення аварійно-відновлювальних робіт операторами.



Українські оператори мобільного зв’язку продовжують працювати над відновленням пошкодженої ворогом інфраструктури.



На Київщині завдяки зусиллям ремонтних бригад Vodafone з’явився зв’язок у Літках та Літочках, а також у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв'язку. Наразі у місті працює вже половина базових станцій оператора. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.



lifecell так само продовжує відновлювати зв'язок космічними темпами і з використанням космічних технологій. Завдяки системам супутникового інтернету Starlink від SpaceX зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель та територію Чорнобильської АЕС. Також фахівці встановили спеціальне обладнання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечує покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля та Міжнародний аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера.



Фахівці компанії також продовжують підключати обладнання й у Чернігівській області. Відтепер на зв’язку Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновили роботу ще 21 базової станції lifecell!



Київстар повідомляє, що за тиждень фахівці компанії налагодили роботу 341 базової станції та запустили мережу у восьми населених пунктах. Ремонтні бригади замінили 3 300 метрів оптоволокна.



Роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення послуг і співробітники Укртелекому. Фахівці компанії після розмінування звільнених територій негайно беруться до ремонту пошкодженої інфраструктури. Наразі у Київській області аварійні бригади усувають пошкодження мереж у населених пунктах Ірпінь, Ворзель, Буча, Макарів. Надання послуг у цих містах буде поновлено відразу після відновлення електропостачання. Послуги компанія надає у всіх областях, крім Луганської. Загальний рівень роботи районних вузлів у країні становить 88%. Але через активні бойові дії та їх наслідки, зокрема пошкодження інфраструктури, у деяких областях ці показники такі: у Донецькій – 66%, Чернігівській – 76% та Харківській – 82%.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист