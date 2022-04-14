Ілон Маск запропонував за Twitter 41 млрд доларів

14 апреля 2022 г., 17:18

0

Tweet

Ілон Маск націлився на купівлю Twitter с пропозицією виплатити 41 мільярд доларів готівковою за компанію.



Ця інформація спричинила сплеск акцій гіганта соціальних медіа, який, за словами генерального директора Tesla, має стати приватним, щоб рости та залишатися платформою для свободи слова.



"Twitter має надзвичайний потенціал. Я його розблокую", - сказав Маск у листі до правління Twitter у середу, яке було оприлюднено в регуляторній документації в четвер, про що пише Reuters.



Маск запропонував $54,20 за акцію, що становить 38% надбавку до ціни на закриття біржи 1 квітня, останнього торгового дня до того, як частка виконавчого директора Tesla у розмірі понад 9% соціальної мережі була оприлюднена.



Нагадаємо, що мільярдер відхилив пропозицію приєднатися до ради директорів Twitter цього тижня після того, як оприлюднив свою частку, і, за словами аналітиків, цей крок свідчив про його намір придбати компанію, оскільки місце в правлінні обмежило б його частку трохи менше ніж 15%.



"Зробивши свої інвестиції, я розумію, що компанія не буде ні процвітати, ні служити цьому суспільному імперативу в його нинішньому вигляді. Twitter потрібно перетворити на приватну компанію", написав Ілон Маск у своєму листі до голови Twitter Брета Тейлора.



Маск, який називає себе абсолютистом свободи слова, критикував платформу соціальних медіа та її політику, а нещодавно провів опитування в Twitter, запитуючи користувачів, чи вірять вони, що вона дотримується принципу свободи слова.



«Озвучена пропозиція є найкращою і остаточною з мого боку, і якщо вона не буде прийнята, мені потрібно буде переглянути свою позицію як акціонера», – додав Маск.



Twitter розгляне цю пропозицію за порадою від Goldman Sachs і Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, повідомило джерело Reuters.



Акції в Twitter підскочили на 12% на попередніх торгах, тоді як акції Tesla впали приблизно на 1%. Виходячи з ціни закриття Twitter у середу в $45,85, аналітики кажуть, шанс, що компанія прийме пропозицію Маска біля 35%.



Маск сказав, що американський інвестиційний банк Morgan Stanley виступає фінансовим радником для його пропозиції. Він не сказав, як він буде фінансувати операцію, якщо вона відбудеться.



«Велике питання для правління Twitter зараз полягає в тому, чи приймати дуже щедру пропозицію для бізнесу, який був серійно неефективним і схильний ставитися до своїх користувачів з байдужістю», коментує Майкл Хьюсон (Michael Hewson), головний аналітик ринку CMC Markets, після оголошення. пропозиції Маска.



Маск набрав понад 80 мільйонів підписників після того, як приєднався до Twitter у 2009 році, і використав це, щоб зробити кілька голосних заяв, у тому числі про приватну угоду з Tesla, яка призвела до спілкування з регуляторами і деякими санкціям.



На нього також подали до суду колишні акціонери Twitter, які стверджують, що вони пропустили нещодавнє підвищення курсу акцій, оскільки він занадто довго чекав, щоб розкрити свою частку.



Зростання числа користувачів Twitter, яке в останні місяці нижчі, ніж очікувалося, викликає сумніви щодо перспектив зростання показників компанії, навіть якщо вона й займається великими проектами, такими як аудіо-чати та розсилки інформаційних бюлетенів.



«Буде важко з’явитися будь-якому іншому учаснику торгів/консорціуму, і рада компанії Twitter буде змушена прийняти цю пропозицію Маска або запустити активний процес продажу компанії», – написав у нотатках клієнтам аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз (Daniel Ives). «Найближчими днями буде безліч питань щодо фінансування, регулювання, балансування часу Маска (між його проектами Tesla та SpaceX), але в кінцевому підсумку Twitter скоріш всього прийме пропозицію», - сказав Айвз.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист