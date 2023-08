«ПАРКОВИЙ» підтвердив сертифікат SAP для аутсорсингових партнерів

2 августа 2023 г., 15:47

Компанія SAP офіційно повідомила, що Parkovyi DC (Датацентр «ПАРКОВИЙ») успішно пройшов пересертифікацію та аудит.

Сертифікація SAP допомагає клієнтам визначати найкращих у своєму класі постачальників послуг, які відповідають їхнім вимогам щодо якості та географії.

«Вибір надійного та кваліфікованого партнера забезпечує якісну підтримку технологій SAP і всього ІТ-ландшафту компанії. ДЦ “Парковий” пройшов експертизу й підтвердив свою відповідність вимогам SAP, а отже, датацентр тепер розширить можливості надання послуг для хмарних та інфраструктурних операцій в Україні. Інтегруючи доцільні технології та рішення, ми зможемо запропонувати нашим клієнтам ширший вибір і більше гнучкості й перспектив на їхньому шляху до становлення інтелектуальних підприємств», — зазначила Ганна Мікулицька, керівна директорка SAP Ukraine.

Датацентр «ПАРКОВИЙ» здійснює експлуатацію та обслуговування серверів, на яких працює програмне забезпечення SAP.

«Відповідність хмарної інфраструктури високим стандартам якості SAP лише підтверджує надійність технологій і стабільність бізнес-процесів для клієнтів. Розміщуючи свої рішення на основі SAP у сертифікованій хмарі ДЦ “Парковий”, клієнти підтримують сталі, організаційно й економічно ефективні процеси та сервіси на рівнях, гарантованих сертифікатом SAP у хмарних та інфраструктурних операціях», — зазначив Володимир Покатілов, директор Датацентру «ПАРКОВИЙ».

Датацентр також продовжує розвивати такі напрямки, як організація процесу керування хмарою в такий спосіб, щоб клієнт міг контролювати всі дії, пов’язані з нею, а також впровадження й міграція з послугами оцінювання, планування та вироблення стратегії. У компанії крім того роблять акцент на постійному моніторингу потужності з балансуванням і продуктивністю для інфраструктури рішень на основі SAP для підвищення ефективності та стабільності клієнта.

Нагадаємо, що у 2021 році «Парковий» став першим в Україні хостинг-провайдером, отримавши відразу два сертифікати − SAP Certified in SAP HANA Operations та SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations.

