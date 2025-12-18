Китайська MetaX вийшла на IPO зі зростанням на 700% та амбіціями конкурувати з Nvidia

18 декабря 2025 г., 11:45

Китайський ринок напівпровідників продовжує демонструвати аномальну активність, реагуючи на глобальні геополітичні зміни. У середу, 17 грудня, акції шанхайської компанії MetaX Integrated Circuits під час дебюту на біржі злетіли на приголомшливі 692%. Її цінні папери, які в рамках первинного розміщення (IPO) оцінювалися у 104,66 юаня (14,5 дол.), до закриття торгів сягнули позначки 829 юанів (114,3 дол.). Завдяки такому ажіотажу компанії вдалося залучити майже 0,6 млрд дол., що стало черговим свідченням готовності інвесторів вкладати кошти у локальну альтернативу Nvidia.



Цей біржовий успіх не є поодиноким випадком, а радше частиною чіткого тренду. MetaX вийшла на ринок одразу після гучного дебюту іншого локального розробника GPU - компанії Moore Threads, чиї акції на початку місяця зросли на 400% після лістингу на суму 1,1 млрд дол. Обидві події відбуваються на тлі жорстких експортних обмежень з боку США, які заборонили Nvidia постачати до Китаю передові чіпи для штучного інтелекту. Пекін, у свою чергу, активно сприяє виходу напівпровідникових компаній на біржу, намагаючись залити галузь грошима для прискорення технологічної незалежності.



Сама ж MetaX Integrated Circuits була заснована у 2020 році і суттєво відрізняється від типових стартапів своїм бекграундом. Компанію очолює Чен Вейлян (Chen Weiliang), який 13 років пропрацював у AMD у тому числі на посаді Global GPU SoC Design Director, а ядро команди складають інженери з багаторічним досвідом розробки графічних архітектур. Цей кадровий потенціал дозволив MetaX обрати складніший, але перспективніший шлях: замість простих прискорювачів для нейромереж вони розробляють повнофункціональні графічні процесори загального призначення (GPGPU). Їхня продуктова лінійка охоплює як потужні рішення серії C для навчання великих мовних моделей у дата-центрах, так і графічні чіпи серії G для рендерингу та хмарного геймінгу, а також енергоефективні модулі серії N для периферійних обчислень.



Критично важливою перевагою компанії, як зазначають аналітики, є стратегія програмної сумісності. Розуміючи домінування платформи CUDA від Nvidia, розробники MetaX створили власний стек MXMACA, який дозволяє китайським клієнтам мігрувати на вітчизняне обладнання з мінімальними змінами у коді. Це позиціонує компанію як прямого конкурента не лише американським гігантам, але й локальним гравцям на кшталт Huawei Ascend, Biren Technology та Enflame Technology, які також змагаються за мільярдний ринок ШІ-обчислень, що звільнився після санкцій.



Аналітики сприймають цей біржовий бум тверезо, вказуючи на його політичне підґрунтя. Юджин Сяо (Eugene Hsiao) з Macquarie зазначає, що ентузіазм навколо IPO MetaX частково формується довгостроковими очікуваннями того, що Китай побудує самодостатню екосистему на тлі тривалої напруженості зі США. За його словами, інвестори, оцінюючи такі компанії, імпліцитно враховують «націоналістичний елемент», адже для функціонування суверенної індустрії країні життєво необхідні гравці калібру Moore Threads та MetaX. Тепер, отримавши значний капітал, компанія має вирішити своє головне завдання - налагодити масове виробництво високопродуктивних чіпів в умовах обмеженого доступу до передових фабрик на кшталт TSMC.

