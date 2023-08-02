Western Digital знижує квартальні прогнози

2 августа 2023 г., 14:35

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Агентство Reuters пише, що Western Digital прогнозує нижчі доходи за перший квартал, ніж очікували на Уолл-стріт, і більші, ніж очікувалося, збитки - слабкий попит, особливо на хмарний бізнес, змушує її скорочувати виробництво.

Компанія заявила, що очікує, що її збитки в поточному кварталі включатимуть витрати в розмірі від 200 млн до 220 млн дол. за недовикористання своїх заводів.

Western Digital прогнозує скоригований збиток на акцію в діапазоні від $2,10 до $1,80, порівняно з очікуваним збитком у $1,40 на акцію. Компанія також очікує дохід за той самий період нижчим, ніж очікувалося.

За словами фінансового директора компанії Віссама Джабре (Wissam Jabre), розпродаж надлишкових запасів у категорії хмарних сервісів триватиме ще «кілька кварталів». Дохід від хмарних технологій впав на 53%, до 994 млн дол., у кварталі, що закінчився 30 червня.

Конкуруюча компанія Seagate Technology минулого тижня також спрогнозувала зниження доходів за перший квартал через слабкість на головному ринку Китаю і зниження витрат на технології.

Акції Western Digital впали на 2,4% на торгах після дзвоника.

Скорочення виробництва - те, що виробники чипів пам’яті зробили в першій половині цього року, коли попит впав - є ознакою того, що компанії намагаються навести порядок в галузі, яка перенасичена пропозицією.

Хоча це призвело до різкого списання вартості непроданих запасів і завдало шкоди прибуткам, це також допомогло стабілізувати ринок.

«Наші два найбільші кінцеві ринки, клієнтський та споживчий, повертаються до зростання, запаси нормалізуються, вміст на одиницю продукції збільшується, а падіння цін є помірним, - сказав генеральний директор Western Digital Девід Геклер (David Goeckeler), повторюючи заяви гігантів індустрії мікросхем пам’яті, таких як південнокорейські Samsung Electronics та SK Hynix про те, що найгірші часи для галузі вже позаду.

Компанія Western Digital, яка виробляє жорсткі диски для комп’ютерів і карти пам’яті, також вивчає стратегічні альтернативи для свого бізнесу, включаючи злиття зі своїм японським партнером по спільному підприємству Kioxia Holdings, згідно з повідомленнями ЗМІ.

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