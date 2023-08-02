На ринку смартфонів Китаю на першому місці OPPO, на другому vivo

2 августа 2023 г., 16:25

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За оцінками Canalys, поставки смартфонів у Китаї впали на 5% у річному обчисленні до 64,3 млн одиниць у другому кварталі 2023 року. Після взяття під контроль рівня запасів vivo повернула собі перше місце з часткою ринку 18% та 11,4 мільйонами поставок, чому сприяли кілька нових запусків. OPPO (включно з OnePlus) посіла друге місце з часткою ринку 18% завдяки високим показникам онлайн-продажів та покращеним можливостям каналів збуту. Apple посіла третє місце з 10,4 мільйонами відвантажених iPhone, за нею слідує HONOR з 10,3 мільйонами поставок. Xiaomi послідовно збільшила свою частку ринку до 13% і утрималася на п’ятому місці.

«Китайські споживачі все більше готові платити за високоякісну продукцію, - зазначає аналітик Canalys Ембер Лю (Amber Liu). - Минулого року середня ціна смартфонів перевищила 450 доларів і, як очікується, продовжить зростати в найближчі квартали. Apple і Huawei досягли вражаючого річного зростання продажів своїх флагманських пристроїв, що свідчить про стійкий і стабільний попит на продукцію високого рівня. Вендори, які отримують вигоду від оновлення споживчих продуктів, мотивовані інвестувати в інновації, щоб залишатися попереду технологічної кривої. Нещодавно випущені складні телефони, такі як HONOR Magic V2, vivo X Fold2 і Huawei Mate X3, викликали значний інтерес з боку каналів і споживачів до нових форм-факторів і варіантів використання».

«Постачальники прагнуть покращити свої можливості та операційну ефективність в умовах постійних викликів макроекономічного середовища, - говорить аналітик Canalys Тобі Чжу (Toby Zhu). - Деякі виробники розширюють офлайн-покриття, яке стане ключовим полем битви в найближчі квартали. OPPO модернізує та розвиває свої флагманські магазини, а HONOR наслідує їхній приклад після масштабної зміни каналів збуту минулого року. Постачальники, які керують дистрибуцією, використовують моделі дистрибуції для вирішення існуючих проблем каналів збуту та уникнення накопичення запасів і цінових конфліктів».

«Сегмент смартфонів у Китаї вступає в новий етап конкуренції, - каже Чжу. - Ринок, швидше за все, помірно відновиться в другій половині 2023 року. Урядові стимули повинні заохочувати попит на споживчу електроніку в містах нижчого рівня, в той час як оператори збільшують субсидії на смартфони початкового рівня, що принесе користь місцевим брендам. Оскільки настрої на місцевому ринку поступово покращуються, вендори повинні почати мобілізацію ресурсів для запуску важливих продуктів у другій половині року, щоб скористатися ранніми ознаками відновлення».

IDC також опублікувала свій звіт, у якому зазначається, що на ринок Китаю було поставлено було поставлено 65,7 мільйона смартфонів, що на 2,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками першого півріччя мова вже йде про 130,9 млн смартфонів, що на 7,3% менше, ніж торік.

Мляве відновлення споживчого попиту нівелювало значні знижки з боку виробників смартфонів та операторів електронної комерції, що призвело до падіння продажів більш ніж на 5% під час фестивалю онлайн-покупок «618». Невтішні результати продажів вказують на те, що складне середовище збережеться в короткостроковій перспективі.

Huawei знову увійшов до Топ-5, розділивши п'яте місце з Xiaomi. Поверненню Huawei в основному сприяли кращі темпи запуску нових продуктів, а також сприятливі показники продажів серії P60 і складної моделі Mate X3. Huawei та Apple були єдиними вендорами з позитивною динамікою в Топ-5, за інформацією IDC, оскільки цінові знижки на iPhone 14 успішно стимулювали попит.

«Похмурий споживчий попит - не єдиний виклик для провідних вендорів, оскільки компанія Huawei повернулася на ринок і потенційно може спровокувати більшу конкуренцію у висококласному сегменті, - наголошує Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Очікується більш інтенсивне суперництво, особливо в період запуску нових продуктів та під час фестивалю шопінгу Singles’ Day».

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