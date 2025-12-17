ELKO Ukraine розпочинає дистрибуцію планшетів бренду OSCAL

17 декабря 2025 г., 14:35

Компанія ELKO Ukraine оголошує про початок дистрибуції на українському ринку планшетів OSCAL. Цей технологічний бренд з головним офісом у Гонконзі та виробничими потужностями в Шеньчжені (Китай) був заснований у 2021 році.

Флагманський планшет OSCAL Pad 100 поєднує елегантний дизайн і високу продуктивність. Великий 12-дюймовий IPS 2K-дисплей із роздільною здатністю 2000х1200 пікселів забезпечує максимальний комфорт для очей. Восьмиядерний процесор та значний обсяг оперативної пам’яті гарантують швидку роботу навіть при високому навантаженні, в тому числі додатків зі штучним інтелектом.

Корпус товщиною 8 мм і масою 610 г робить планшет стильним і зручним для щоденного використання. Потужна батарея на 9000 мА•год забезпечують тривалу автономність за швидкого 18-Вт заряджання, актуальна версія Android відкриває широкі можливості для роботи, навчання та розваг.

Модель Pad 30 WiFi – це 10-дюймовий планшет із яскравим IPS-екраном, створений для щоденних завдань, як-от навчання, перегляд відео та спілкування. Компактний і легкий корпус робить його зручним для використання вдома, та всюди, де є WiFi.

Планшет Pad 60 Kids – розроблений спеціально для дітей надійний і яскравий пристрій. 10,1-дюймовий HD+ IPS-дисплей забезпечує комфортне зображення, а захисний EVA-чохол робить планшет стійким до падінь і подряпин. Він має зручну форму й практичне покриття, яке може бути у кольорах Magic Blue та Candy Pink.

Функція батьківського контролю дає змогу налаштовувати час користування, дозволені застосунки та обмежувати доступ до інтернету. Дитячий режим створює безпечне цифрове середовище, а потужна батарея забезпечує тривалу роботу.

