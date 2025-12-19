Intel планує замовлення Samsung Foundry на її 8 нм техпроцес

19 декабря 2025 г., 9:35

Підрозділ Samsung Electronics з контрактного виробництва напівпровідників знаходиться на порозі отримання замовлення на 8 нм чіпи від Intel. За даними портала hankyung, у цьому напрямку компанія отримує одного великого клієнта за іншим після роботи з Nvidia, а тепер і з Intel.



Згідно з джерелами у напівпровідниковій галузі, Samsung Foundry, що займається виробництвом мікросхем, знаходиться на завершальному етапі масового виробництва чіпів Intel Platform Controller Hub (PCH). Повномасштабне виробництво очікується наступного року.



Компанія Intel вирішила вдосконалити чипсет PCH, який вироблявся на 14 нм заводі Samsung Electronics в Остіні, штат Техас, використовуючи 8 нм техпроцес корейського виробника. Поточна лінія випуску 8 нм знаходиться в Хвасоні, провінція Кьонґі, тому очікується, що майбутні чипсети PCH будуть вироблятися в Кореї. Той факт, що Intel, на частку якої припадає понад 75% ринку процесорів, передала виробництво чіпів підрозділу Samsung Electronics, розглядається як визнання рівня зрілості та надійності 8 нм техпроцесу компанії.



Замовлення Samsung Electronics на чіпи Intel має важливе значення, оскільки він забезпечив компанії низку великих клієнтів для 8 нм техпроцесу. Цього року Samsung Electronics виготовляє графічний процесор NVIDIA для новітньої ігрової консолі Nintendo Switch 2, використовуючи саме 8 нм. Відомо, що NVIDIA нещодавно звернулася до Samsung Electronics із проханням зробити більше недорогих 8 нм графічних процесорів на додаток до GPU Switch 2.



Виробнича потужність Samsung Electronics з випуску 8 нм чіпів становить приблизно 30 000-40 000 300-мм пластин на місяць, що складає приблизно 9% від загальної виробничої потужності компанії (близько 350 000 пластин на місяць). Якщо компанія виправдає очікування клієнтів щодо 8 нм техпроцесу, який досягнув зрілості з погляду технологічного процесу та економії витрат, ймовірно, що Samsung отримає додатковий імпульс в отриманні замовлень на свій передовий техпроцес.



У міру збільшення обсягів виробництва Samsung Foundry внаслідок залучення нових клієнтів, очікується, що обсяг замовлень на фотошаблони від великих постачальників матеріалів зросте з 200 млрд вон минулого року до більш ніж 300 млрд вон в цьому році.

