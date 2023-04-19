Panasonic та Roda Computer посилюють співпрацю для розробки військових ІТ-рішень

19 апреля 2023 г., 11:25

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За заявою Roda Computer, компанія підписала угоду з Panasonic Connect про адаптацію продукції Panasonic для використання у військовій техніці. В рамках цієї угоди Roda Computer доповнить обладнання Panasonic TOUGHBOOK, серед іншого, військовими кільцевими роз'ємами або додатковими інтерфейсами на модульній основі.



Ці спеціальні військові рішення, які пропонуються по всій Європі, відкривають нові, гнучкі та орієнтовані на майбутнє використання мобільних ІТ для організацій у сфері безпеки та оборони. Panasonic і Roda пов'язує давня і довірча співпраця, яка виникла в процесі реалізації різних масштабних проєктів в минулому й зараз продовжує активізуватися.



Особливо для військових користувачів важливо, часто навіть критично важливо, мати можливість на 100% покладатися на надійні технології. Panasonic розробляє та продає готові до використання мобільні пристрої під брендом TOUGHBOOK, яким довіряють міжнародні оборонні організації. Вони перевірені на міцність і надійність відповідно до найсуворіших військових стандартів. Оскільки кожен військовий підрозділ та кожна місія мають різні вимоги, завдяки розширеній співпраці широкий спектр модульних варіантів конфігурації, а також індивідуальні налаштування апаратного забезпечення Panasonic TOUGHBOOK можна реалізувати за допомогою комп’ютера Roda. Характеристики, гарантовані Panasonic щодо стійкості відповідно до стандартів MIL, дотримуються.



Продуктовий портфель двох провідних постачальників надійних і індивідуальних ІТ-рішень доповнює один одного: Roda пропонує особливо надійні планшети та ноутбуки, такі як Rocky RK12 або Lizard RB14, з розміром дисплея до 17" та військовими інтерфейсами. Дані, що стосуються безпеки, захищені не тільки міцним корпусом, але також додатково захистом від радіації (TEMPEST) відповідно до національної зональної моделі (BSI) і міжнародного стандарту SDIP 27.



Завдяки багаторічному досвіду впровадження індивідуальних адаптацій у військовому середовищі та перевіреним пристроям Panasonic TOUGHBOOK для обох компаній та їхніх клієнтів відкриваються нові перспективи у сфері безпеки та оборони.

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