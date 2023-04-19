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«Рада ЄС» зробила крок на шляху до вільного роумінгу України з Євросоюзом

19 апреля 2023 г., 12:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомило, що разом з партнерами працює над вільним мобільним роумінгом з «Євросоюзом». Це дозволить українцям не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейським мандрівникам – в Україні.

«Рада ЄС» та «Єврокомісія» підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі. Для цього «Єврокомісія» запропонувала включити положення про роумінг до доповнення 17-3 «Угоди про асоціацію». «Рада ЄС» схвалила цю пропозицію і дала зелене світло для схвалення двостороннього рішення Україна-ЄС. Тепер це рішення має схвалити комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.

Нагадаємо, що наразі мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними без переплат завдяки «Спільній заяві операторів», дію якої нещодавно продовжили ще на пів року.

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