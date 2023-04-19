Світовий ринок смартфонів падає п'ятий квартал поспіль - на 12% в І кв. 2023 року

19 апреля 2023 г., 10:35

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Як повідомляє Canalys, світовий ринок смартфонів переживає п'ятий квартал падіння поспіль, скоротившись на 12% у першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри обмежене поліпшення основних несприятливих макрофакторів, ринок ще не відновився. Samsung був єдиним провідним вендором, якому вдалося досягти квартального відновлення, і він повернувся на перше місце з часткою ринку 22%. Тим часом Apple опустилася на друге місце з показником 21%, скоротивши розрив з корейською компанією завдяки високому попиту на серію iPhone 14 Pro в першому кварталі 2023 року. Xiaomi утримала третю позицію з часткою ринку 11%, чому сприяли запуски нових продуктів наприкінці кварталу, поки тривало коригування запасів. OPPO та vivo зміцнили свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та на домашніх ринках, У цих виробників 10% та 8% ринку відповідно.

"Падіння ринку смартфонів у першому кварталі 2023 року було в межах очікувань для всієї галузі, - говорить аналітик Canalys Саньям Чаурасія (Sanyam Chaurasia). - Місцеві макроекономічні умови продовжували перешкоджати інвестиціям та операціям вендорів на кількох ринках. Попри зниження цін та активні рекламні акції, споживчий попит залишався млявим, особливо в бюджетному сегменті, через високу інфляцію, що впливає на споживчу довіру та витрати. Крім того, постійний млявий попит з боку кінцевих споживачів спричинив значну хвилю розпродажів по всьому ланцюгу, коли канали зменшують рівень запасів для забезпечення операційної діяльності. Щоб зберегти низький рівень продажів, постачальники продовжували використовувати обережні виробничі технології, що в довгостроковій перспективі негативно вплинуло на операційні показники ланцюжка поставок компонентів".

"Однак ми помітили деякі ознаки поміркованості в тривалому спаді, - коментує аналітик Canalys Тобі Чжу (Toby Zhu). - Спостерігається покращення попиту на певні моделі смартфонів та цінові діапазони. Крім того, деякі виробники смартфонів стають більш активними у плануванні виробництва та замовленні компонент. Canalys прогнозує, що запаси смартфонів, незалежно від каналу або виробника, можуть досягти відносно здорового рівня до кінця другого кварталу 2023 року. Прогнозувати відновлення загального споживчого попиту поки що зарано. Однак очікується, що обсяг продажів на світовому ринку смартфонів покращиться завдяки скороченню запасів у наступні кілька кварталів. Крім того, після низки коливань вендори зосередилися на інноваціях та підвищенні ефективності виробництва і каналів збуту, перейшовши від зростання обсягів і частки до зростання якості. Популяризація 5G і складні телефони також стають новими рушійними силами в галузі".

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