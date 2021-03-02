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Orange Business Services поможет Kone в использовании облачных контакт-центров

2 марта 2021 г., 16:05
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Orange Business Services сообщил о проекте по перенесу в облако инфраструктуру распределенного глобального контакт-центра компании Kone, производителя лифтов и эскалаторов.

Отмечается, что данный шаг жизненно важен для обслуживания как конечных пользователей лифтового и эскалаторного оборудования, так и бизнес-партнеров Kone. Центры мониторят критически важные операции лифтов и эскалаторов, обрабатывают сервисные записи и технические данные.

Облачная инфраструктура контакт-центра позволит Kone оценить преимущества масштабируемости и гибкость многоканальных решений, воспользоваться интеллектуальной маршрутизацией вызовов и встроенными средствами безопасности. Облачный контакт-центр интегрирован с платформой удаленного мониторинга Kone и позволяет обрабатывать не только электронную почту и голосовые сообщения, но и сигналы тревоги от оборудования, установленного по всему миру.

«Orange Business Services перевел наш контакт-центр в облако и тем самым поддержал процесс цифровой трансформации Kone. Новая технологическая среда позволит и дальше совершенствовать качество обслуживания клиентов, а также открывает новые горизонты для дальнейшего внедрения инновационных решений в службе поддержки клиентов», заявил директор по информационным технологиям Kone Антти Коскелин (Antti Koskelin).

В рамках проекта Orange Business Services, упростив и оптимизировав международную инфраструктуру контакт-центров, организовал пять глобальных хабов в разных регионах мира. Это позволило Kone отказаться от локальных решений и перейти на глобальную облачную инфраструктуру, которая объединила 35 площадок, расположенных на всех населенных континентах планеты.

«Мы гордимся тем, что именно нам Kone доверила модернизацию и обновление критически важного для бизнеса направления поддержки клиентов. Опыт и знание экспертов Orange Business Services в области облачных технологий позволят партнеру улучшить масштабируемость, оптимизировать затраты на ЦОК и открыть новые возможности для инноваций», отметил старший вице-президент Orange Business Services в Европе Фабрис де Виндт (Fabrice de Windt).

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