IBM Sovereign Core — перше ПЗ для повного цифрового суверенітету та безпечного AI

19 января 2026 г., 9:35
Корпорація IBM оголосила про запуск IBM Sovereign Core — першого в галузі програмного забезпечення, що дозволяє підприємствам, державним установам та сервіс-провайдерам створювати та керувати суверенними середовищами, готовими до роботи зі штучним інтелектом (AI).

Нове рішення спрямоване на організації, які потребують повного операційного контролю над своєю технологічною інфраструктурою в умовах дедалі жорсткіших регуляторних вимог та геополітичних ризиків.

На відміну від традиційних хмарних рішень, де елементи контролю накладаються на наявну архітектуру, в IBM Sovereign Core суверенітет є вродженою властивістю ПЗ. Система побудована на відкритому коді від Red Hat і пропонує:

Клієнтський контроль (Control Plane): організації мають пряму владу над розгортанням та конфігурацією системи без посередництва вендорів з-за кордону.

Локальні ключі та ідентифікація: усі ключі шифрування та дані автентифікації залишаються в межах національної юрисдикції під повним контролем замовника.

Автоматизований комплаєнс: система безперервно генерує докази відповідності стандартам, що зберігаються всередині суверенної зони.

Керований AI (AI Inference): хостинг моделей, локальні GPU-кластери та виконання запитів відбуваються локально. Дані не експортуються зовнішнім провайдерам, що критично для конфіденційних AI-завдань.

«Цифровий суверенітет — це не лише місце зберігання даних. Це те, хто керує середовищем, як здійснюється доступ і де виконуються AI-моделі. З IBM Sovereign Core ми допомагаємо клієнтам впроваджувати інновації швидше, не жертвуючи вимогами безпеки», — зазначила Прія Срінівасан (Priya Srinivasan), генеральний директор IBM Software Products.


IBM вже почала співпрацю з провідними ІТ-провайдерами Європи для локального розгортання платформи. Серед перших партнерів Cegeka (Бельгія та Нідерланди) та Computacenter (Німеччина).

Ці партнерства дозволяють компаніям розгортати ізольовані середовища з вбудованою мультитенантністю всього за кілька днів, вибираючи власне обладнання та інфраструктуру.

Доступність рішення запланована на лютий 2026 року: початок обмеженого технічного прев’ю (Tech Preview). А у середині 2026 року загальна доступність (General Availability) з розширеною функціональністю.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

