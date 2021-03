Qualcomm выпустила референсный дизайн гарнитуры AR Smart Viewer

2 марта 2021 г., 16:35

Qualcomm Technologies, представила первый референсный дизайн устройства дополненной реальности (augmented reality, AR) на базе платформы Qualcomm Snapdragon XR1.



Как отмечается данная система сконструирована для обеспечения высокой производительности, низкого энергопотребления и поддержки иммерсивных приложений. Референсный дизайн представляет собой интеллектуальную AR-гарнитуру, оптимизированную для устройств на базе платформ Qualcomm Snapdragon, с возможностью подключения к совместимым смартфонам, ПК с ОС Windows и вычислительным модулям (processing puck).



Для распределения операций между гарнитурой и базовым устройством в референсный дизайн встроен вычислительный модуль. В этом его отличие от простой AR-гарнитуры, которая не выполняет никакой обработки данных. В умной AR-гарнитуре предусмотрены многочисленные возможности для повышения производительности и реализации премиальных приложений, которые будут интересны как бизнесу, так и частным потребителям.



Раздельная обработка с оптимизацией на смарт-AR-устройстве позволяет уменьшить общую потребляемую мощность на 30%.



Фреймворк для 2D-приложений предлагает функционал системного уровня для запуска приложений смартфона на нескольких виртуальных дисплеях, привязанных к пользовательской среде. Фреймворк также поддерживает работу с защищенным контентом, что позволяет использовать смарт-гарнитуру для просмотра премиальных фильмов и стриминговых сервисов.



При связывании с ПК смарт-гарнитура может объединять функционал распознавания горизонтальной плоскости (plane detection) с возможностью проецировать несколько виртуальных дисплеев, с тем чтобы виртуальные окна ПК были привязаны к плоскостям реального мира.



Наличие 8-мегабитной RGB-камеры со стабилизацией изображения позволяет использовать гарнитуру для прямой передачи видеопотока (режим See What I See), например, при удаленной техподдержке.



Две монохромные камеры обеспечивают 6 степеней свободы (6DoF) при отслеживании движений головы и рук с распознаванием жестов.



Расширение экосистемы умных AR-гарнитур прокомментировали в Microsoft: «Умные AR-гарнитуры, используемые в качестве аксессуаров для мобильных гаджетов, ПК на базе Windows и других вычислительных устройств, — великолепный способ представления иммерсивных приложений. Мы будем вместе с Qualcomm Technologies реализовывать сервисы Azure MR в этой постоянно растущей экосистеме устройств смешанной реальности на базе платформ Snapdragon».



Недавно Lenovo показала умные универсальные очки ThinkReality A3 на базе Snapdragon XR1, которые создавались одновременно с референсным дизайном умной AR-гарнитуры. ThinkReality A3, гарнитура корпоративного класса, которая появится на рынке в середине 2021 г., сможет проецировать виртуальные мониторы и выполнять 3D-визуализацию рабочих процессов и иммерсивного обучения с применением дополненной реальности для различных корпоративных уровней.



«Умная AR-гарнитура на базе Snapdragon XR1 открывает новую главу в развитии нашего портфолио референсных дизайнов и знаменует собой большой шаг в разарботке устройств этого класса — отметил Хьюго Сварт (Hugo Swart), вице-президент и глава направления расширенной реальности компании Qualcomm Technologies — Простые AR-гарнитуры служили просто аксессуарами для смартфонов. Умные AR-гарнитуры, которые берут на себя часть вычислительных операций, позволяют расширить область их применения с использованием новых возможностей и приложений. Представленный референсный дизайн — это первый шаг на пути к масштабированию AR-индустрии».



В референсном дизайне использован бинокулярный micro-OLED-дисплей компании BOE, что позволило достичь частоты кадров 90 Гц, и применена функция no-motion-blur для более естественной визуализации. Аппаратная часть умной AR-гарнитуры, разработанная компанией Goertek, поможет производителям ускорить разработку и масштабирование AR-устройств для коммерческого использования. Сейчас референсный дизайн Snapdragon XR1 AR Smart Viewer поставляется отдельным партнерам, в ближайшие месяцы их круг будет расширен.

