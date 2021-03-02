 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 8 (1255)

21.02 - 28.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm выпустила референсный дизайн гарнитуры AR Smart Viewer

2 марта 2021 г., 16:35
0 
 
Qualcomm выпустила референсный дизайн гарнитуры AR Smart Viewer

Qualcomm Technologies, представила первый референсный дизайн устройства дополненной реальности (augmented reality, AR) на базе платформы Qualcomm Snapdragon XR1.

Как отмечается данная система сконструирована для обеспечения высокой производительности, низкого энергопотребления и поддержки иммерсивных приложений. Референсный дизайн представляет собой интеллектуальную AR-гарнитуру, оптимизированную для устройств на базе платформ Qualcomm Snapdragon, с возможностью подключения к совместимым смартфонам, ПК с ОС Windows и вычислительным модулям (processing puck).

Для распределения операций между гарнитурой и базовым устройством в референсный дизайн встроен вычислительный модуль. В этом его отличие от простой AR-гарнитуры, которая не выполняет никакой обработки данных. В умной AR-гарнитуре предусмотрены многочисленные возможности для повышения производительности и реализации премиальных приложений, которые будут интересны как бизнесу, так и частным потребителям.

Раздельная обработка с оптимизацией на смарт-AR-устройстве позволяет уменьшить общую потребляемую мощность на 30%.

Фреймворк для 2D-приложений предлагает функционал системного уровня для запуска приложений смартфона на нескольких виртуальных дисплеях, привязанных к пользовательской среде. Фреймворк также поддерживает работу с защищенным контентом, что позволяет использовать смарт-гарнитуру для просмотра премиальных фильмов и стриминговых сервисов.

При связывании с ПК смарт-гарнитура может объединять функционал распознавания горизонтальной плоскости (plane detection) с возможностью проецировать несколько виртуальных дисплеев, с тем чтобы виртуальные окна ПК были привязаны к плоскостям реального мира.

Наличие 8-мегабитной RGB-камеры со стабилизацией изображения позволяет использовать гарнитуру для прямой передачи видеопотока (режим See What I See), например, при удаленной техподдержке.

Две монохромные камеры обеспечивают 6 степеней свободы (6DoF) при отслеживании движений головы и рук с распознаванием жестов.

Расширение экосистемы умных AR-гарнитур прокомментировали в Microsoft: «Умные AR-гарнитуры, используемые в качестве аксессуаров для мобильных гаджетов, ПК на базе Windows и других вычислительных устройств, — великолепный способ представления иммерсивных приложений. Мы будем вместе с Qualcomm Technologies реализовывать сервисы Azure MR в этой постоянно растущей экосистеме устройств смешанной реальности на базе платформ Snapdragon».

Недавно Lenovo показала умные универсальные очки ThinkReality A3 на базе Snapdragon XR1, которые создавались одновременно с референсным дизайном умной AR-гарнитуры. ThinkReality A3, гарнитура корпоративного класса, которая появится на рынке в середине 2021 г., сможет проецировать виртуальные мониторы и выполнять 3D-визуализацию рабочих процессов и иммерсивного обучения с применением дополненной реальности для различных корпоративных уровней.

«Умная AR-гарнитура на базе Snapdragon XR1 открывает новую главу в развитии нашего портфолио референсных дизайнов и знаменует собой большой шаг в разарботке устройств этого класса — отметил Хьюго Сварт (Hugo Swart), вице-президент и глава направления расширенной реальности компании Qualcomm Technologies — Простые AR-гарнитуры служили просто аксессуарами для смартфонов. Умные AR-гарнитуры, которые берут на себя часть вычислительных операций, позволяют расширить область их применения с использованием новых возможностей и приложений. Представленный референсный дизайн — это первый шаг на пути к масштабированию AR-индустрии».

В референсном дизайне использован бинокулярный micro-OLED-дисплей компании BOE, что позволило достичь частоты кадров 90 Гц, и применена функция no-motion-blur для более естественной визуализации. Аппаратная часть умной AR-гарнитуры, разработанная компанией Goertek, поможет производителям ускорить разработку и масштабирование AR-устройств для коммерческого использования. Сейчас референсный дизайн Snapdragon XR1 AR Smart Viewer поставляется отдельным партнерам, в ближайшие месяцы их круг будет расширен.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  