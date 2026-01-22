IBM запускає сервіс Enterprise Advantage для масштабування агентного AI

22 января 2026 г., 13:35

Корпорація IBM оголосила про запуск IBM Enterprise Advantage — першої у своєму роді консалтингової послуги на основі готових активів. Вона поєднує перевірені AI-інструменти та досвід експертів, щоб допомогти клієнтам швидко створювати, керувати та експлуатувати власні індивідуальні внутрішні платформи AI у великих масштабах.



Тепер організації можуть використовувати IBM Enterprise Advantage для редизайну робочих процесів, підключення AI до наявних систем та масштабування нових агентних додатків без необхідності змінювати своїх хмарних провайдерів, моделі AI або основну інфраструктуру. Сервіс підтримує Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM watsonx, а також моделі як з відкритим, так і з закритим кодом, дозволяючи компаніям розвивати вже наявні інвестиції.



IBM Enterprise Advantage поєднує технічну та галузеву експертизу консультантів IBM із технологіями, створеними на базі IBM Consulting Advantage — власної внутрішньої платформи IBM для надання послуг за допомогою AI. Завдяки маркетплейсу галузевих AI-агентів та додатків, що постійно зростає, IBM Consulting Advantage вже підтримала понад 150 клієнтських проєктів. Технологія продемонструвала здатність підвищувати продуктивність консультантів до 50%, що допомагає клієнтам досягати швидших результатів.



Тепер через сервіс Enterprise Advantage IBM надає клієнтам доступ до тих самих перевірених підходів і можливостей для створення власних платформ AI та навігації на складному ринку технологій.





Компанія Pearson, що займається навчанням упродовж життя, використовує цей сервіс для створення спеціальної платформи на базі AI. Вона поєднує людський досвід з агентними помічниками для управління повсякденною роботою та прийняття рішень.



Виробнича компанія використала Enterprise Advantage для реалізації своєї стратегії генеративного AI. Це включало визначення пріоритетних сценаріїв використання, тестування прототипів та об’єднання керівництва навколо масштабованої стратегії. Клієнт уже розгортає AI-помічників у безпечному керованому середовищі.



«Багато організацій інвестують у AI, але отримання реальної цінності в масштабах усієї компанії залишається серйозним викликом», — зазначив Мохамад Алі (Mohamad Ali), старший віцепрезидент і голова IBM Consulting. «Ми вирішили багато з цих проблем всередині IBM, використовуючи AI для трансформації власних операцій. Enterprise Advantage надає цю перевірену стратегію клієнтам, поєднуючи людський досвід із цифровими працівниками та готовими AI-активами».



Сервіс Enterprise Advantage доступний уже зараз.

