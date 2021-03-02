AOC V4 — новая линейка мониторов

2 марта 2021 г., 15:15

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Компания AOC представла V4 — новую линейку QHD- и UHD-мониторов c диагоналями экрана 23,8 дюйма (60,5 см), 27 дюймов (68,6 см) и 31,5 дюйма (80 см). Все новинки оснащены IPS-панелями. В QHD-моделях реализована кадровая частота 75 Гц. А поддержка Adaptive-Sync во всех устройствах устраняет рывки и заминки при изменении частоты смены кадров.

Универсальность мониторов V4 подразумевает широкие возможности подключения, включая DisplayPort для подсоединения настольных и портативных ПК, разъёмы HDMI, подходящие для потоковых плееров, игровых консолей или любого другого устройства, использующего этот интерфейс.

Подставка дисплеев позволяет регулировать угол наклона, а опция VESA 100×100 даёт возможность установить устройство на настенное или напольное крепление, например AOC AS110 или AD100, что обеспечивает хорошую эргономику. Все модели серии V4 также оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт.

Монитор U27V4EA оборудован 27-дюймовой панелью 4K Ultra HD, которая обеспечивает плотность изображения 163 пикселя на дюйм. Модель U27V4EA также отличается высокой пиковой яркостью 350 нит, что позволяет использовать её даже в условиях очень яркого внешнего освещения. Как и мониторы с разрешением QHD, для этой 4K-модели заявлено время отклика GtG 4 мс, а также поддержка технологии Adaptive-Sync.

Модели Q24V4EA (23,8 дюйма), Q27V4EA (27 дюймов) и Q32V4 (31,5 дюйма) оснащены панелями IPS, работающими с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), с кадровой частотой 75 Гц и временем отклика GtG 4 мс. Режим Low Blue Light и технология FlickerFree снижают утомляемость глаз, обеспечивая комфорт даже после многочасового пребывания перед экраном.

Мониторы AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 и U27V4EA появятся в продаже в апреле 2021 года по рекомендованной розничной цене 6349, 8029, 9039 и 11059 грн соответственно.

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