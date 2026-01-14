Lenovo та NVIDIA створюють AI-фаби гігаватного рівня для хмарних провайдерів

14 января 2026 г., 15:35

На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі голова та генеральний директор Lenovo Ян Юаньцін (Yuanqing Yang) разом із засновником NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang) представили амбітну програму Lenovo AI Cloud Gigafactory.

Ця ініціатива спрямована на створення AI-фабів гігаватного масштабу, здатних підтримувати роботу мільйонів графічних процесорів для навчання моделей із трильйонами параметрів.

Головною метою програми є радикальне скорочення показника «часу до першого токена» (TTFT), що дозволяє хмарним провайдерам переводити ШІ-сервіси з етапу розробки в комерційну експлуатацію за лічені тижні. Основою рішення стали системи рідинного охолодження Lenovo Neptune та архітектура NVIDIA Blackwell Ultra, включаючи флагманські системи GB300 NVL72, що об'єднують 72 графічні процесори та 36 центральних процесорів в одну платформу.

Крім того, партнери анонсували підтримку майбутньої архітектури NVIDIA Vera Rubin, яка стане ядром для наступного покоління гігаватних фабрик, забезпечуючи безпрецедентну швидкість обробки даних та енергоефективність.

Зазначається, що Lenovo використовує свою унікальну перевагу – повний цикл власного виробництва та інтеграції, щоб стати «майстернею» для хмарних гігантів. Поява концепції гігаватних фабрик прямо корелює з нещодавнім анонсом Meta Compute: великі гравці готуються до епохи фізичного АІ та автономних систем, де потужність вимірюється вже не флопсами, а гігаватами енергії та мільйонами токенів на секунду. Фактично, Lenovo та NVIDIA створюють «конвеєр» для виробництва цифрового інтелекту у промислових масштабах, де швидкість повернення інвестицій (ROI) напряму залежить від спроможності побудувати гігаватний центр швидше за конкурента.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI