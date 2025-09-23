Oracle призначила нових співгенеральних директорів

23 сентября 2025 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Oracle призначила своїх президентів підрозділів хмарної інфраструктури Клея Магуйрка (Clay Magouyrk) та промислового підрозділу Майка Сісілію (Mike Sicilia) новими співгенеральними директорами.

Нинішня СЕО компанії Сафра Кац (Safra Catz) обійме посаду виконавчої віцеголови ради директорів. Ларрі Еллісон (Larry Ellison) залишиться головою ради директорів та головним технічним директором Oracle.

Компанія Oracle стала одним із найбільших бенефіціарів буму штучного інтелекту завдяки своєму бізнесу хмарної інфраструктури та доступу до графічних процесорів Nvidia - ключових компонентів для виконання масштабних робочих навантажень. Oracle та інші великі хмарні провайдери, такі як Microsoft, Amazon та Google, ведуть запеклу боротьбу за клієнтів.

Магуйрк як президент хмарної інфраструктури очолював розробку платформи Gen2, тоді як Сісіліа відповідав за застосунки Oracle для галузевих бізнесів, від банківської справи до роздрібної торгівлі. «Кілька років тому Клей та Майк направили інфраструктурний та прикладний бізнеси Oracle на АІ, і це приносить свої плоди», — заявив Ларрі Еллісон.

Акції компанії зросли на 3% у понеділок. За останній місяць вони злетіли на 30% після оприлюднення звіту про прибутки за перший квартал, який засвідчив колосальне зростання хмарного бізнесу завдяки АІ. Загалом за рік акції компанії зросли приблизно на 85%.

Oracle також повідомила, що її залишок незавершених зобов'язань, який є показником законтрактованих, але ще не врахованих доходів, зріс до 455 млрд доларів, що на 359% більше, ніж торік.

Сафра Кац очолила Oracle у 2014 році разом із Марком Хердом (Mark Hurd) після того, як Еллісон залишив цю посаду. Після смерті Херда у 2019 році вона стала єдиним генеральним директором. Кац приєдналася до Oracle у 1999 році, а у 2005 році стала фінансовою директоркою. До цього 13 років вона займалася інвестиційно-банківською діяльністю в Donaldson, Lufkin & Jenrette.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів та бірж, у 2025 році Кац продала акцій компанії на понад 2,5 млрд дол. Вона була однією з 55 жінок, які очолювали компанію зі списку Fortune 500.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI