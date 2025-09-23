Система обліку військових «Імпульс» має знизити бюрократичне навантаження в ЗСУ

23 сентября 2025 г., 10:25

Міністерство оборони України розпочало розгортання цифрової системи обліку та управління військовослужбовцями «Імпульс». Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині Збройних Сил України.

Стройові частини та служби персоналу щодня ведуть облік військовослужбовців, формують накази та інші документи. Відтепер це можна робити в цифровому середовищі. Система працює швидше та відображає актуальний статус по кожному військовослужбовцю в підрозділі.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Найближчим тижнями «Імпульс» запрацює в Сухопутних військах.

«Масштабуємо систему «Імпульс» у війську та створюємо базу для ліквідації зайвого бюрократичного навантаження на військовослужбовців. Відтепер військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про людей, а командування зможе приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожному підрозділу», – зазначив Денис Шмигаль, міністр оборони України.

«Імпульс» пройшов авторизацію відповідно до сучасних міжнародних стандартів з кібербезпеки, які використовують країни НАТО. Усі дані зберігаються й передаються у захищеному середовищі, доступ надається лише уповноваженим особам із визначеним рівнем прав.

Систему розробили військові ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень. Розгортання забезпечують підрозділи Міністерства оборони та ЗСУ.

У майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, електронним документообігом, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління військовослужбовцями у ЗСУ.

