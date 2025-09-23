 
`

«Київстар» придбає GigaCloud за 10 млн дол.

23 сентября 2025 г., 12:39

Найбільший український оператор зв’язку «Київстар» має намір придбати хмарного провайдера GigaCloud та подав відповідну заявку в Антимонопольний комітет (АМКУ).

За інформацією видання dev.ua йдеться про придбання 80% хмарного провайдера. Своєю чергою Forbes Ukraine оцінює вартість GigaCloud близько у 10 млн дол.

Відповідно до стратегії перетворення на оператора цифрових активів «Київстар», який нещодавно вийшов на американську технологічну біржу Nasdaq, цього року вже придбав український сервіс таксі Uklon, збільшив свою частку в медичному стартапі Helsi, а також намагається купити сайт для бронювання ліків Tabletki.ua.

