Oracle добавила ИИ-автоматизацию в HeatWave MySQL Database

12 августа 2021 г., 13:05

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Oracle дополнила представленный в прошлом году ускоритель запросов к базе данных HeatWave, функциями автоматизации на основе машинного обучения, MySQL Autopilot, включающими автоматическое выделение ресурсов, параллельную загрузку, размещение данных, улучшение плана запроса, планирование и устранение ошибок. Анонс стал кульминацией почти десяти лет исследований, в ходе которых было получено более 60 патентов.

Эта технология, по данным Oracle, позволяет выполнять запросы в 10–1000 раз быстрее, чем конкурирующиe базы данных, менее чем за половину стоимости. В частности, MySQL HeatWave оказалась в 1400 раз быстрее Amazon Aurora по итогам выполнения пакета, основанного на эталонных тестах TPC-H.

Создавая копию данных в оперативной памяти в хранилище объектов и считывая их отсюда вместо базы данных MySQL, MySQL Autopilot сокращает время загрузки базы данных объёмом 10 ТБ с 7,5 часов до четырех минут.

Компания утверждает, что по мере выполнения большего количества запросов оптимизатор постепенно «умнеет», последовательно улучшая свою производительность.

Oracle также представила службу MySQL Scale-out Data Management, которая, по её словам, позволят улучшать производительность перезагрузки данных в HeatWave на два порядка. Максимальный размер кластера увеличен с 24 до 64 узлов, а общая вычислительная мощность доведена с 12 до 32 терабайт.

Сервис доступен немедленно во всех 30 регионах Oracle Cloud. MySQL Database для HeatWave-Standard-E3 стоит менее 34 центов за узел в час.

С введением управляемого сервиса у Oracle появилась возможность монетизизации второго по популярности реляционного механизма на рынке после одноименного продукта Oracle. Компания не считает управляемый сервис конкурентом со своей флагманской СУБД, поскольку сценарии использования у них совершенно разные. MySQL более распространён в крупных средах, обслуживающих Веб, тогда как Oracle обычно используется для транзакций.

Совмещение аналитической и транзакционной обработки в одном движке практикуется уже несколько лет поставщиками, такими как SAP или MariaDB, которые стремятся сделать функции поддержки принятия решений доступными в своих базовых движках. По словам Oracle, это также повышает безопасность, уменьшая поверхность атак. Коммуникации HeatWave дополнительно шифруются с использованием ключей и сертификатов, которые контролирует служба управления идентификацией и доступом в Oracle Cloud.

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