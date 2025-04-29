Інфраструктуру Oracle Cloud посилено тисячами графічних процесорів NVIDIA Blackwell

29 апреля 2025 г., 16:35

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За повідомленням Oracle, компанія встановила й оптимізувала першу хвилю стійок NVIDIA GB200 NVL72 з рідинним охолодженням у своїх дата-центрах. Тисячі графічних процесорів NVIDIA Blackwell вже розгорнуті та готові до використання клієнтами у NVIDIA DGX Cloud і Oracle Cloud Infrastructure (OCI) для розроблення та запуску моделей міркувань і агентів AI нового покоління. Сучасне розгортання Oracle GB200 охоплює високошвидкісну мережу NVIDIA Quantum-2 InfiniBand і NVIDIA Spectrum-X Ethernet для забезпечення масштабованої продуктивності з низькою затримкою, а також повний стек інтеграцій ПЗ і баз даних від NVIDIA й OCI.



Заявлено, OCI, один із найбільших постачальників хмарних послуг у світі, одним із перших встановив системи NVIDIA GB200 NVL72. Компанія має амбітні плани щодо створення одного з найбільших у світі кластерів Blackwell. Суперкластери OCI масштабуватимуться понад 100 000 графічних процесорів NVIDIA Blackwell, щоб задовольнити наростальні світові потреби в токенах для виводів і прискорених обчисленнях. Темпи інновацій у сфері AI не знижуються: за останні кілька тижнів кілька компаній, включно з OpenAI, випустили нові моделі міркувань.



Встановлення OCI - це останній приклад того, як системи NVIDIA Grace Blackwell виходять у мережу по всьому світу, перетворюючи хмарні дата-центри на фабрики AI, які виробляють інтелектуальні системи в масштабі. Ці нові фабрики AI використовують платформу NVIDIA GB200 NVL72 - стійкову систему, яка об'єднує 36 CPU NVIDIA Grace і 72 GPU NVIDIA Blackwell, забезпечуючи виняткову продуктивність і енергоефективність для агентного AI на базі передових моделей міркувань.



OCI пропонує гнучкі варіанти розгортання, щоб надати Blackwell клієнтам у публічних, урядових і суверенних хмарах, а також у центрах обробки даних, які належать клієнтам, через OCI Dedicated Region і OCI Alloy у будь-якому масштабі.



Низка замовників планують відразу ж розгорнути робочі навантаження на системах OCI GB200, включно з великими технологічними компаніями, корпоративними замовниками, державними установами та підрядниками, а також регіональними хмарними провайдерами.



Ці нові стійки - перші системи з NVIDIA DGX Cloud, оптимізованою платформою з програмним забезпеченням, послугами та технічною підтримкою для розробки та розгортання робочих навантажень AI у провідних хмарах, таких як OCI. NVIDIA використовуватиме стійки для різних проєктів, включно з навчанням моделей міркувань, розробкою автономних транспортних засобів, прискоренням проєктування і виробництва чипів і розробкою інструментів AI.



Зазначається, стійки GB200 NVL72 вже у продажу і доступні в DGX Cloud і OCI.

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