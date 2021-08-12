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Zebra выпустила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6

12 августа 2021 г., 13:55
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Zebra выпустила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6

Zebra Technologies анонсировала мобильный компьютер TC52ax с поддержкой Wi-Fi 6.

TC52ax также оснащен новым программным решением Workstation Connect, которое позволяет пользователям превращать мобильные устройства Zebra в мобильные рабочие станции. Это решение может помочь повысить эффективность работы сотрудников, упростить инфраструктуру и повысить окупаемость инвестиций в розничную торговлю, производство и складскую среду.

Как отмечается, TC52ax идеально подходит для проверки цен и поиска товаров, инвентаризации, подсчета циклов, перебора очередей, мерчендайзинга, обработки покупок онлайн в магазинах, работающих по системе BOPIS, а также покупок по системе BOPAC. Наличие Wi-Fi 6 на TC52ax позволяет увеличить пропускную способность, что обеспечивает более быстрое время отклика, даже если в одной сети используется несколько устройств.
 
Zebra TC52ax предлагает расширенные возможности сканирования с использованием IntelliFocus, чтобы помочь работникам захватывать удаленные верхние полки и приближать штрих-коды. Такие возможности, безусловно, повышают производительность. Кроме того, TC52ax - это первый корпоративный мобильный компьютер Zebra на базе Android 11 с функцией Device Tracker. Эта технология передачи сигналов позволяет компаниям отслеживать и находить потерянное устройство, даже если оно выключено или у него разряжена батарея.

Решение Zebra Workstation Connect по запросу превращает мобильные компьютеры и планшеты Zebra в мобильные рабочие станции, позволяя пользователям запускать приложения на большом экране прямо со своих мобильных устройств и легко подключаться к внешним мониторам, портативным сканерам, принтерам и клавиатурам.

Zebra выпустила свой первый мобильный компьютер с поддержкой Wi-Fi 6

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