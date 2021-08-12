Во втором квартале рынок планшетов ощутимо просел, однако вернется к росту в текущей четверти года

12 августа 2021 г., 12:25

Digitimes Research насчитала 34,69 млн планшетов, глобально отгруженных во втором квартале 2021 г. На фоне нередких перебоев с поставкой полупроводниковых компонентов рынок просел на 3,5% и 12,5% в квартальном и годовом сравнениях соответственно.

Тем не менее, за счет сезонного спроса, в том числе в период back-to-school, а также выпуска новых продуктов от ключевых игроков рынка, уже в третьей четверти года ожидается рост поставок по измерителю «QoQ» не менее чем на 30%.

Ключевыми вендорами второго квартала названы Apple, Samsung Electronics, Amazon и Lenovo. Причем, благодаря новым продуктам, уже в текущем календарном периоде Lenovo сумеет опередить Amazon и подняться на третью строку рейтинга. TCL опередит Huawei, Microsoft и Honor, сумев впервые попасть в пятерку крупнейших брендов.

Высокий спрос на новые Apple iPad Pro позволил сегменту планшетов с диагональю 11″ и выше расширить рыночное присутствие до 17%, а по итогам периода с июля по сентябрь довести его до 20% за счет стабилизации поставок iPad Pro с диагональю 12,9″.

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