 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30 (1277)

01.08 - 08.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Во втором квартале рынок планшетов ощутимо просел, однако вернется к росту в текущей четверти года

12 августа 2021 г., 12:25

Digitimes Research насчитала 34,69 млн планшетов, глобально отгруженных во втором квартале 2021 г. На фоне нередких перебоев с поставкой полупроводниковых компонентов рынок просел на 3,5% и 12,5% в квартальном и годовом сравнениях соответственно.

Тем не менее, за счет сезонного спроса, в том числе в период back-to-school, а также выпуска новых продуктов от ключевых игроков рынка, уже в третьей четверти года ожидается рост поставок по измерителю «QoQ» не менее чем на 30%.

Ключевыми вендорами второго квартала названы Apple, Samsung Electronics, Amazon и Lenovo. Причем, благодаря новым продуктам, уже в текущем календарном периоде Lenovo сумеет опередить Amazon и подняться на третью строку рейтинга. TCL опередит Huawei, Microsoft и Honor, сумев впервые попасть в пятерку крупнейших брендов.

Высокий спрос на новые Apple iPad Pro позволил сегменту планшетов с диагональю 11″ и выше расширить рыночное присутствие до 17%, а по итогам периода с июля по сентябрь довести его до 20% за счет стабилизации поставок iPad Pro с диагональю 12,9″.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  