Oracle звітує про рекордний квартал

12 июня 2025 г., 9:35

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Oracle презентувала фінансові результати за четвертий квартал, які перевершили найсміливіші прогнози аналітиків. Сильний попит на хмарну інфраструктуру та послуги штучного інтелекту призвів до стрімкого зростання доходів та, як наслідок, вартості акцій компанії.

За підсумками кварталу, що завершився 31 травня, виручка Oracle зросла на 11% у річному обчисленні, сягнувши 15,9 млрд дол., тоді як консенсус-прогноз LSEG був на рівні 15,59 млрд дол. Скоригований прибуток на акцію (EPS) склав $1.70, що також виявилося вищим за очікування Уолл-стріт у $1.64.

Реакція ринку була миттєвою: на позабіржових торгах акції Oracle (ORCL) додали у вартості близько 8%.

Ключовим драйвером росту став хмарний бізнес. Дохід від хмарних сервісів та ліцензійної підтримки досяг 11,7 млрд дол. Генеральний директор компанії, Сафра Кац (Safra Kats), під час звітної конференції поділилася вкрай оптимістичним прогнозом. За її словами, Oracle очікує, що зростання доходів від хмарної інфраструктури у 2026 фінансовому році прискориться до 70% порівняно з 52% у звітному кварталі.

«Наші результати свідчать про те, що Oracle є невід’ємною частиною революції у сфері штучного інтелекту», — наголосила Сафра Кац. Вона також спрогнозувала, що загальна виручка компанії у 2026 фінансовому році може перевищити 67 млрд дол., що значно вище за поточні ринкові очікування (65,18 млрд дол.).

Протягом звітного періоду Oracle активно розширювала свою екосистему, уклавши низку стратегічних угод/

Компанія продовжує масивно інвестувати в розбудову власної інфраструктури. Капітальні витрати у 2025 фінансовому році перевищили 21 млрд дол., а у новому фінансовому році ця цифра, за прогнозами, зросте до понад 25 млрд дол. Це свідчить про наміри Oracle задовольнити вибуховий попит на обчислювальні потужності, необхідні для тренування та розгортання великих мовних моделей та інших АІ-рішень.

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