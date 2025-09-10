Акції Oracle зросли на 29% після прогнозу доходів від хмарних послуг у пів трильйона доларів

10 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, акції Oracle зросли приблизно на 29% на попередніх торгах у середу після того, як компанія дала прогноз, що заброньований дохід від її основного хмарного бізнесу перевищить пів трильйона доларів протягом наступних кількох місяців. Якщо цей приріст збережеться, ринкова капіталізація компанії збільшиться на 208 млрд дол., досягнувши 878,2 млрд дол. при ціні акцій 312,65 дол.



Акції компанії зросли на 45% з початку року, оскільки інвестори активно вкладають кошти в хмарні фірми, орієнтовані на AI. Конкуренти Oracle також демонструють швидке зростання хмарних сервісів, що відображає, як зростаючий попит підприємств на AI-інфраструктуру сприяє загальному підйому в галузі.



Ці результати призвели до зростання акцій кількох американських виробників чипів на попередніх торгах: AMD зросла на 3,2%, Nvidia — на 1,96%, а Broadcom — на 2,28%.



Oracle у вівторок заявила, що підписала в своєму першому фінансовому кварталі чотири багатомільярдні контракти з трьома різними клієнтами, що свідчить про зростання попиту на її відносно недорогі послуги хмарної інфраструктури. Генеральний директор Сафра Катц (Safra Catz) зазначила: «Протягом наступних кількох місяців ми очікуємо підписати контракти з декількома додатковими багатомільярдними клієнтами, і RPO, ймовірно, перевищить пів трильйона доларів».



Компанія прогнозує зростання доходу Oracle Cloud Infrastructure (OCI) на 77% до 18 млрд дол. у поточному фінансовому році та близько 144 млрд дол. протягом наступних чотирьох років. Аналітики Morningstar зазначили, що «відносини Oracle з помітними компаніями у сфері штучного інтелекту, такими як OpenAI, а також участь у Stargate, ставить її в центр уваги у сегменті AI».



Акції Oracle зростають швидше, ніж акції конкурентів, випереджаючи їх протягом року. Ціні папери торгуються в 33,34 рази вище своїх 12-місячних прогнозних прибутків, порівняно з 32,34 для Amazon та 30,83 для Microsoft. Oracle очікує зростання доходу у другому кварталі на 12-14%, а зростання доходу від хмарних послуг — на 32-36%.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI