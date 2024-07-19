OpenAI представила модель «малого» штучного інтелекту GPT-4o mini

19 июля 2024 г., 9:35

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Компанія OpenAI, виробник ChatGPT, заявила в четвер, що випускає GPT-4o mini, економічно ефективну малу модель штучного інтелекту, спрямовану на те, щоб зробити свою технологію більш доступною і менш енергомісткою. Це повинно дозволити розширити коло клієнтів.



Як наголошує Reuters, компанія OpenAI працює над тим, щоб розробники могли дешевше і швидше створювати додатки на основі своєї моделі.



За ціною 15 центів за мільйон вхідних токенів і 60 центів за мільйон вихідних токенів, GPT-4o mini більш ніж на 60% дешевше, ніж GPT-3.5 Turbo, повідомляє OpenAI.



Зазначається, що в цей час нова модель перевершує GPT-4 за параметрами чату і набрала 82% в тесті Massive Multitask Language Understanding (MMLU). Це тест на текстовий інтелект і міркування, який використовується для оцінки можливостей мовних моделей. Вищий показник MMLU означає, що модель може краще розуміти і використовувати мову в різних сферах, покращуючи її використання в реальному світі.



За даними OpenAI, показник міні-моделі GPT-4o порівняно з 77,9% для Gemini Flash від Google і 73,8% для Claude Haiku від Anthropic.



Треба зауважити, що менші мовні моделі вимагають менше обчислювальної потужності для запуску, що робить їх більш доступним варіантом для компаній з обмеженими ресурсами, які бажають впровадити генеративний АІ у свою діяльність.



Міні-модель наразі підтримує текст і зображення в інтерфейсі прикладного програмування, але OpenAI заявила, що в майбутньому буде додана підтримка входів і виходів для тексту, зображень, відео та аудіо.



Користувачі ChatGPT Free, Plus і Team зможуть отримати доступ до GPT-4o mini, який містить знання до жовтня 2023 року, починаючи з четверга, замість GPT-3.5 Turbo, а корпоративні користувачі отримають доступ з наступного тижня.

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