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Литва передасть Україні серед іншого обладнання цілої ТЕЦ

19 июля 2024 г., 10:25
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Міністерство енергетики України повідомило, що литовські енергетичні компанії передадуть Україні черговий транш гуманітарної допомоги у забезпеченні енергетичного обладнання, загальна вартість якого становитиме понад 50 млн євро.

У відповідності з гуманітарним вантажем, переданою компанією, входить понад 300 одиниць знайденого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке сприяє відновленню енергетичної інфраструктури України.

«Литва – не просто партнер, а надійний друг України, який підтримує нас з перших днів повномасштабної російської агресії. Обладнання, яке надається литовськими компаніями, допомагає енергетикам відновити пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру та повернути світло і тепло в будинках тисяч українців. Дякуємо нашим партнерам за цю підтримку», - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

З березня 2022 року Україна отримала від Литви 80 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1445 тонн, зокрема потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інше встановлення для проведення ремонтів.

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