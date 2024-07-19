Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 1267 вибухонебезпечних предметів

19 июля 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 464 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 1267 од. вибухонебезпечних предметів, з них 9 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 407,89 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 32 тис. 555, Херсонщині – 14 тис. 181, Донеччині – 13 тис. 387, Київщині – 10 тис. 861, Миколаївщині – 8 тис. 428, Чернігівщині – 6 тис. 470, Сумщині – 4 тис. 005.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 510 тис. 590 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 605 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 139 тис. 898 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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