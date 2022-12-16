Очікується зростання технологій Low-Code на 20% у 2023 році

16 декабря 2022 г., 11:35

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, світовий ринок технологій низькорівневої розробки у 2023 році складе 26,9 млрд дол., що на 19,6% більше, ніж у 2022 році. Збільшення числа бізнес-технологів і зростаюча кількість гіперавтоматизації й складових бізнес-ініціатив в масштабах всього підприємства стануть ключовими факторами, що прискорюють впровадження технологій з низьким рівнем коду до 2026 року.

«Організації все частіше звертаються до технологій низькорівневої розробки, щоб задовольнити зростаючі вимоги до швидкості доставлення додатків і висококастомізованих робочих процесів автоматизації, – говорить Варша Мехта (Varsha Mehta), старший фахівець з дослідження ринку в Gartner. – Оснащення як професійних ІТ-розробників, так і не-ІТ-персон – бізнес-технологів – різноманітними низькорівневими інструментами дозволяє організаціям досягти рівня цифрової компетентності та швидкості доставляння, необхідного для сучасного гнучкого середовища».

Прогнозується, що платформи низькокодових додатків (LCAP) стануть найбільшим компонентом ринку технологій низькокодової розробки, який зросте на 25% і досягне майже 10 млрд дол. у 2023 році.

Gartner визначає платформу додатків без коду як LCAP, яка вимагає лише введення тексту для формул або простих виразів. Таким чином, ринок LCAP містить платформи без коду. Крім того, «відсутність коду» не є достатнім критерієм для таких завдань, як розвиток громадян, оскільки багато складних завдань з конфігурації інструментарію не містять коду, але все одно вимагають спеціальних навичок. Суми в колонках можуть не збігатися з підсумковими показниками через округлення.

У той час як LCAP є найбільшим сегментом ринку, найшвидшими темпами, за прогнозами, зростатимуть платформи для автоматизації надання послуг громадянам (CADP), зростання яких прогнозується на рівні 30,2% у 2023 році. Типові випадки використання CADP включають автоматизацію робочих процесів, створення вебформ, об'єднання даних і контенту між різними програмами як послугами, а також створення звітів і візуалізації даних.

«Висока вартість технічних талантів і зростаюча гібридна або безмежна робоча сила сприятимуть впровадженню технологій з низьким рівнем коду, – сказав Джейсон Вонг (Jason Wong), почесний віце-президент-аналітик Gartner. – Завдяки інтуїтивно зрозумілим, гнучким і все більш потужним функціям інструментів розробки з низьким рівнем коду, бізнес-технологи й громадяни-технологи розробляють полегшені рішення для задоволення потреб бізнес-підрозділів в підвищенні продуктивності, ефективності та гнучкості – часто в складі об'єднаних команд».

Gartner прогнозує, що до 2026 року розробники за межами офіційних ІТ-відділів становитимуть щонайменше 80% користувацької бази інструментів розробки з низьким рівнем коду в порівнянні з 60% у 2021 році.

Інтерес до гіперавтоматизації продовжує зростати через підвищення вимог до операційної оптимізації, збільшення розриву в навичках і посилення економічного тиску. Gartner прогнозує, що витрати на програмні технології, що забезпечують гіперавтоматизацію, досягнуть 720 млрд дол. у 2023 році. Частина цих витрат буде спрямована на технології розробки з низьким рівнем коду, включаючи LCAP, iPaaS, RPA, CADP і MXDP, для підтримки автоматизації процесів, інтеграції, аналізу рішень і розвідки.

Інвестиції в технології з низьким рівнем коду, які підтримують інновації й композитну інтеграцію, також будуть зростати в міру того, як організації будуть впроваджувати композитні підприємства. Композитні підприємства вимагають кращого повторного використання існуючих пакетних бізнес-можливостей (PBC) для гнучкої розробки додатків і створення індивідуального користувацького досвіду для нових робочих процесів і процесів.

«Технології розробки Low-Code підтримують комбіноване підприємство, дозволяючи створювати більш гнучкі й стійкі програмні рішення, – наголосив Вонг. – Ці технології можуть бути використані для компонування і перекомпонування модульних компонентів і PBC, для створення адаптивних користувацьких додатків для мінливих потреб бізнесу».

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