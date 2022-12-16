224 магазини групи «АЛЛО» продовжують працювати у разі проблем з електропостачанням

16 декабря 2022 г., 10:15

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Магазини групи компаній «АЛЛО» впродовж кількох тижнів перетворилися на «Пункти незламності», де світло є постійно та можна підзаряджати гаджети. Для цього вже встановлено генератори у 45 магазинах «АЛЛО», «АЛЛО МАХ» та Mi Store у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Сумах, Хмельницькому, Івано-Франківську, Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві, Луцьку, Львові та інших містах країни. Ці магазини не лише працюють під час блекауту, а й за потреби в них можна підзарядити свої пристрої чи зігрітися. Компанія планує з часом обладнати генераторами й інші магазини мережі.

Повний перелік магазинів мережі «АЛЛО», в яких встановлено генератори та де можна підзарядити гаджети, доступний на сайті allo.ua/ua/promo/open/nezlamnist, а також буде на мапах пунктів незламності та магазинів, що працюють під час блекауту: «Пункти Незламності» nezlamnist.gov.ua/#map та «Світло. ЛУН місто: Що зараз працює?» misto.lun.ua/help?ls=svitlo#5/48.2/30.3.

Загалом вже 224 з 280 магазинів національного маркетплейса та групи «АЛЛО» у разі виникнення проблем з електроенергією працюють автономно, адже обладнані генераторами чи зарядними станціями, автономними освітленням та Wi-Fi-модемами. Завдяки цьому в торгових точках мережі можна робити покупки та сплачувати за товари готівкою чи карткою.

«Ще у жовтні всі магазини «АЛЛО» максимально скоротили витрати електроенергії – було вимкнено вивіски, зайве освітлення, відключено й товар на вітринах. Восени ми почали переходити на альтернативні джерела електроенергії. Це чимала інвестиція, проте вона робить компанію ще сильнішою. Наразі ми відкрили доступ до живлення всім охочим. Тепер наші магазини працюють автономно під час блекаутів, а українці можуть завітати для підзарядки своїх смартфонів, планшетів чи зовнішні акумулятори», – зазначає Олександр Пащенко, виконавчий директор мережі «АЛЛО».

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