SpaceX планує запустити на орбиту мільйон супутників-дата-центрів для АІ

Як повідомляє Bloomberg, компанія SpaceX подала офіційну заяву до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), у якій просить дозвіл на виведення на орбіту до 1 мільйона супутників для створення першої у світі космічної мережі дата-центрів.



Цей амбітний проєкт має на меті задовольнити «вибухове зростання попиту на дані, спричинене розвитком АІ». За планом Ілона Маска, мережа працюватиме на сонячній енергії та використовуватиме умови космосу для охолодження серверів. Це дозволить відмовитися від величезних об'ємів води, які зараз споживають наземні центри обробки даних, і зробити обчислення значно дешевшими та екологічнішими.



Згідно з документацією, супутники будуть розміщені на висоті від 500 до 2 000 км, де вони матимуть майже безперервний доступ до сонячного світла. Для зв'язку між вузлами мережі використовуватимуться лазерні канали, а виведення системи на орбіту забезпечить багаторазова ракета Starship. Ілон Маск охарактеризував цей крок як «початок шляху до цивілізації II типу за шкалою Кардашова», здатної використовувати повну потужність своєї зірки.



Водночас цей технологічний стрибок має цілком прагматичне підґрунтя: SpaceX готується до виходу на IPO (первинне публічне розміщення акцій) пізніше цього року та розглядає можливість злиття з іншою компанією Маска - xAI Corp. Таке об'єднання дозволило б консолідувати капіталовкладення, що вже зараз оцінюються у десятки млрд дол., та створити замкнену екосистему від запуску ракет до навчання нейромереж у космосі.



Під час останнього виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Елон Маск (Elon Musk) заявив, що космос стане найдешевшим місцем для розміщення АІ вже протягом наступних двох-трьох років. Експерти галузі зазначають, що такий підхід вирішує головну проблему сучасної інфраструктури - енергозатратність охолодження. Якщо наземні дата-центри змушені будувати гігантські системи теплообміну, то супутники SpaceX скидатимуть тепло безпосередньо у відкритий космос.



Запит SpaceX на запуск 1 мільйона супутників - це прямий виклик не лише екологічним стандартам наземної ІТ-індустрії, а й традиційним хмарним гігантам на кшталт Amazon та Google. Використовуючи Starship як дешевий транспорт, Маск намагається монополізувати «холодні обчислення». Основний ризик тут - не лише регуляторні перепони з боку FCC, а й проблема космічного сміття, адже мільйон нових об'єктів на низькій навколоземній орбіті кардинально змінить астрономічну та навігаційну безпеку.



З фінансової точки зору, цей проєкт є частиною стратегії «великого об’єднання» активів Маска. Зв’язка SpaceX + xAI створює унікальну вертикальну інтеграцію: власні ракети запускають власні сервери для навчання власного АІ. У 2026 році такий підхід може зробити нову компанію Ілона Маска найдорожчою приватною компанією світу, капіталізація якої впевнено крокуватиме до позначки у трильйон дол., залишаючи конкурентів далеко позаду через неможливість зрівнятися за швидкістю розгортання інфраструктури.













