Sapphire офіційно презентувала лінійку материнських плат для процесорів AMD в Україні

Компанія ERC, офіційний дістрібьютор Sapphire Technology в Україні, анонсувала розширення асортименту цього вендораю.



Sapphire, яку користувачі більше знають як одного з провідних виробників відеокарт, оголосила про офіційний вихід своїх материнських плат на європейський та, зокрема, український ринок. Раніше продукція цього напряму була ексклюзивно доступна лише в азійському регіоні, проте відтепер вітчизняні споживачі отримають доступ до повної екосистеми бренду.



На старті продажів будуть представлені рішення Sapphire на базі чипсетів AMD, що підтримують актуальні лінійки процесорів Ryzen 7000, 8000 та новітні 9000. Компанія зберегла впізнавану сегментацію продуктів, розділивши модельний ряд на три знайомі серії: базову PULSE, стильну PURE та флагманську NITRO+.



Кожна серія орієнтована на специфічні потреби користувачів. PULSE пропонує надійний функціонал за доступною ціною, виступаючи фундаментом для якісних бюджетних збірок. Серія PURE вирізняється елегантним дизайном у світлих тонах, орієнтованим на естетичні ПК, та розширеним набором інтерфейсів. Топові рішення NITRO+ призначені для найпотужніших систем, пропонуючи вдосконалену систему охолодження та посилену архітектуру живлення для стабільної роботи при максимальних навантаженнях. Разом із платами користувачі отримають ексклюзивне програмне забезпечення TRIXX-M, яке дозволяє в реальному часі моніторити показники системи та персоналізувати налаштування продуктивності.

