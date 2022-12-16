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Sony побудує завод по виробництву фотосенсорів для смартфонів за 5,83 млрд дол.

16 декабря 2022 г., 12:25

Reuters повідомляє, що Sony Group розглядає можливість будівництва нового заводу з виробництва датчиків зображення для смартфонів в японській префектурі Кумамото.

Згідно з інформацією Nikkei компанія планує почати будівництво заводу вже у 2024 році і запустити його в експлуатацію через рік. Як пише Nikkan Kogyo, буде інвестовано 800 млрд ієн - біля 5,83 млрд дол.

Японія, яка давно втратила своє лідерство у виробництві чіпів, особливо передових напівпровідників, поспішає скористатися перевагою після того, як Вашингтон обмежив доступ Пекіна до технології і попросив своїх союзників зробити те ж саме.

Минулого місяця міністерство промисловості і торгівлі Японії заявило, що інвестує початкові 70 мільярдів ієн (507,80 мільйона доларів) в Rapidus, новостворену компанію з виробництва мікросхем, підтримувану урядом країни і очолювану технологічними фірмами, включаючи Sony та NEC.

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