Уряд запустив підтримку електропостачанням малого бізнесу: до 15 тис грн одноразової допомоги та кредити під 0%

3 февраля 2026 г., 10:25
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка з 2 лютого 2026 року запроваджує нові інструменти підтримки малого бізнесу під час перебоїв з електропостачанням. Підприємці можуть отримати одноразову грошову допомогу або скористатися пільговим кредитом для інвестицій в енергообладнання - окремо або поєднуючи ці інструменти залежно від потреб бізнесу.

Одноразова грошова допомога надається фізичним особам — підприємцям, які належать до мікро- або малого бізнесу, є платниками єдиного податку другої або третьої групи, мають найманих працівників і не мають заборгованості зі сплати ЄСВ. Розмір допомоги залежить від кількості працівників і становить від 7 500 до 15 000 гривень. Кошти можуть бути використані на придбання, оренду або лізинг енергообладнання, палива для генераторів, а також на встановлення, ремонт і обслуговування такого обладнання. Заяви подаються через Портал Дія, виплата здійснюється на Дія.Картку. Кінцевий термін подання заявок — 31 березня 2026 року.

Крім того, розширено можливості пільгового кредитування бізнесу для інвестицій в енергетичну автономність. Державна підтримка поширюється на кредити для придбання та встановлення генераційних установок. Максимальна сума кредиту — до 10 млн грн, процентна ставка — 0% річних, строк кредитування — до 3 років.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

