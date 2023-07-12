Nvidia має намір стати якірним інвестором Armу у майбутньому IPO

12 июля 2023 г., 17:34

Як повідомляє Reuters, холдинг Arm веде переговори про залучення Nvidia в якості якірного інвестора.

Британська компанія планує вийти на біржу Нью-Йорку вже у вересні, повідомила Financial Times.

Nvidia є останньою компанією, яка провела переговори з компанією Arm, що належить SoftBank, про придбання довгострокової частки у розробнику під час її первинного публічного розміщення.

У червні Reuters повідомляло, що Arm веде переговори з більш ніж 10 компаніями, включаючи існуючих партнерів, таких як Intel. Причому остання, начебто теж намамагається стати головним інвестором Arm.

Дві компанії ведуть переговори щодо оцінки, причому Nvidia надає перевагу пакета акцій, який би оцінив компанію в суму від 35 до 40 мільярдів доларів, йдеться в звіті Financial Times.

Джерело заявило, що Arm прагне отримати оцінку ближче до 80 мільярдів доларів. Минулого року регулятори скасували заплановане придбання Nvidia британської компанії за 66 мільярдів доларів з міркувань антиконкурентних обставин.

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