Україна братиме участь у розробці Європейського цифрового гаманця

13 июля 2023 г., 8:35

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Команда «Мінцифри» презентувала застосунок «Дія» на установчій зустрічі міжнародного консорціуму цифрової ідентифікації POTENTIAL у Парижі як претендента на визнання однією з офіційних реалізацій Європейського цифрового гаманця.

Консорціум POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) об’єднує 19 країн Європи та має на меті покращити доступ громадян до надійних і безпечних засобів електронної ідентифікації та послуг. Консорціум працює над розробкою Європейського цифрового гаманця.

Це мобільний продукт, який дозволить людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID) і зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Ідеться про можливість відкривати банківський рахунок онлайн зручно та безпечно, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом, отримувати електронні медичні рецепти тощо.

Консорціум POTENTIAL підтримує як національне, так і транскордонне впровадження нового Європейського гаманця цифрової ідентифікації.

Участь української «Мінцифри» в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською «Академією електронного управління» (eGovernance Academy).

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