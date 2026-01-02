Український фонд стартапів визнано найкращою європейською практикою фінансової підтримки інновацій

2 января 2026 г., 14:35

0

Мінцифри у підсумках року зазначає, що Український фонд стартапів (УФС) закріпив за собою статус ключового інструменту розвитку технологічної екосистеми, отримавши визнання на європейському рівні як найкраща практика фінансової підтримки інновацій.



Протягом звітного періоду фонд забезпечив пряму грантову підтримку на суму 2 млн дол. для 57 стартапів, а також виділив 12 млн євро для 274 проєктів у сфері deep tech. Окремим вектором стала програма STARTUP EDGE, реалізована спільно з Францією, яка спрямувала 1 млн євро на розвиток рішень у сферах deep tech, GreenTech та EdTech.



Фонд активно розбудовує інфраструктуру для наукомістких розробок, запустивши перший в Україні Sandbox для АІ- та блокчейн-стартапів. Це дозволяє молодим компаніям тестувати складні технології в контрольованому середовищі за підтримки держави.



Паралельно розвивається освітній та науковий складник: спільно з Університетом Берклі реалізується шестимісячна програма для науково-дослідницьких команд, а на національному рівні створено мережу з 23 університетських стартап-шкіл та інкубаторів. Також запущено масштабну ініціативу «100 мільйонів учнів» для безоплатного навчання основ підприємництва та інновацій.



Мінцифри також зазначає, що міжнародна активність УФС дозволила забезпечити присутність української екосистеми на 20 глобальних технологічних майданчиках через національні делегації та стенди. Важливим кроком у розвитку ринку стали корпоративні інноваційні програми, розроблені спільно з такими компаніями, як Uklon, MHP та Glovo, що стимулюють впровадження стартап-рішень у реальний бізнес.



Крім того, фонд оперативно реагує на виклики безпеки, впровадивши грантову підтримку для виробників протипожежних дронів та наземних роботизованих систем, а також беручи участь у роботі європейського цифрового інноваційного хаба WIN2EDIH.

