SoftBank збільшив свою частку в OpenAI до 11%

Японський технологічний інвестор SoftBank Group Corp офіційно підтвердив завершення другого етапу масштабної інвестиційної програми, за результатами якої його частка в компанії OpenAI зросла до 11%. Загальний обсяг капіталовкладень у розробника ChatGPT сягнув 41 млрд дол.



Другий транш у розмірі 22,5 млрд дол. був перерахований вчора, що стало фінальним кроком у межах стратегії, анонсованої ще у квітні. Структура фінансування включає 30,0 млрд дол. безпосередньо від Vision Fund, а також 11,0 млрд дол. від сторонніх співінвесторів. Засновник та голова SoftBank Масайоші Сон (Masayoshi Son), відомий своїми амбітними та часто ризикованими ставками на технології майбутнього, остаточно сфокусував зусилля холдингу на штучному інтелекті.



У спільній заяві 68-річний Масайоші Сон наголосив, що бачення SoftBank повністю збігається з місією OpenAI щодо створення загального штучного інтелекту (AGI), який принесе користь усьому людству. Термін AGI позначає наступний етап розвитку технологій, коли комп'ютери зможуть перевершувати людину у виконанні більшості інтелектуальних завдань. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) привітав посилення партнерства, відзначивши глобальне лідерство та масштаби японської компанії як фактор, що дозволить прискорити впровадження передового інтелекту в усьому світі. Окрім прямого інвестування, SoftBank та OpenAI спільно з корпорацією Oracle Corp очолюють амбітний проєкт Stargate вартістю 500,0 млрд дол., спрямований на розбудову потужної АІ-інфраструктури на території США.



Проєкт Stargate був офіційно представлений президентом Дональдом Трампом у січні 2025 року та став ключовим елементом американської стратегії технологічного домінування. Для посилення своїх позицій у сфері інфраструктури SoftBank також оголосив про придбання американського інвестора в центри обробки даних DigitalBridge Group Inc за 4 млрд дол. Це придбання забезпечить холдингу необхідну базу для розміщення обчислювальних потужностей, необхідних для навчання моделей наступного покоління. Попри попередні як колосальні прибутки, так і серйозні збитки від минулих інвестицій, Масайоші Сон демонструє непохитну віру в те, що саме АІ стане головним рушієм світової економіки в наступному десятилітті.



Зростання частки SoftBank в OpenAI до 11% робить японську групу одним із найвпливовіших гравців у раді директорів стартапу. Це партнерство забезпечує OpenAI не лише фінансову стабільність для продовження дорогих досліджень, а й доступ до розгалуженої мережі портфельних компаній SoftBank по всьому світу.

