OpenAI готує революційний аудіопристрій та новий стандарт взаємодії з АІ

2 января 2026 г., 17:25

Компанія OpenAI робить велику ставку на аудіотехнології, готуючись до глобального перегляду способів взаємодії людини з комп'ютером.



Згідно з останніми даними, що надає Techcrunch, протягом останніх двох місяців компанія об’єднала кілька інженерних, продуктових та дослідницьких груп для фундаментальної модернізації своїх моделей обробки аудіо. Ця консолідація начебто є частиною підготовки до запуску персонального пристрою, орієнтованого виключно на голосове керування, реліз якого очікується приблизно через рік.



Такий крок відображає загальний тренд індустрії, де екрани поступово відходять на другий план, поступаючись місцем аудіоінтерфейсам. Нова модель OpenAI, запуск якої запланований на початок 2026 року, повинна ще більше підняти якість озвучування і зможе опрацьовувати переривання в реальному часі, вести діалог синхронно з користувачем, що є технічно неможливим для більшості сучасних систем.



Слід зазначити, що цей рух підтримують і інші технологічні гіганти. Компанія Meta вже впровадила в розумні окуляри Ray-Ban систему з п’яти мікрофонів, яка дозволяє виділяти голос співрозмовника навіть у зашумлених приміщеннях. Google експериментує з функцією Audio Overviews, що перетворює результати пошуку на розмовні резюме, а Tesla інтегрує чат-бота Grok у свої автомобілі для природного управління клімат-контролем та навігацією. На ринку з'являються і сміливі стартапи: від розробників АІ-перснів, як-от Sandbar та проєкт Еріка Мігіковські (Eric Migicovsky), до контроверсійних кулонів для спілкування. Попри невдачі перших експериментів, як-от Humane AI Pin, індустрія впевнена, що будь-який простір - дім, автомобіль або навіть обличчя користувача - перетворюється на поверхню управління.



Особливу роль у розробці апаратного забезпечення OpenAI відіграє колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв (Jony Ive). Його фірма io була придбана OpenAI у травні за 6,5 млрд дол. саме для розробки пристроїв нових форм-факторів та функціоналу. Айв розглядає перехід до аудіоцентричного дизайну як можливість виправити помилки минулого, зокрема залежність від смартфонів. Компанія бачить майбутнє в цілій лінійці пристроїв, включаючи окуляри та безекранні динаміки, які діятимуть не просто як цифрові інструменти, а як повноцінні інтелектуальні компаньйони, інтегровані в повсякденне життя без потреби постійно дивитися на дисплей.



Стратегія OpenAI базується на тому, що голос є найбільш природним та швидким каналом передачі інформації. Компанія прагне створити екосистему, де АІ розумітиме контекст навколишнього середовища через звук і зможе миттєво реагувати на запити користувача. Це вимагає не лише досконалої синтезації мовлення, а й наднизької затримки сигналу, що стане можливим завдяки новій архітектурі моделей 2026 року. Таким чином, Силіконова долина фактично оголосила війну традиційним екранам, намагаючись повернути увагу користувачів із віртуального світу в реальний, де АІ буде присутній як невидимий, але постійний помічник.



Аналіз переходу на аудіоінтерфейси свідчить про те, що OpenAI намагається стати «операційною системою для вух», випереджаючи Apple та Google у створенні нового типу споживчої електроніки. Використання досвіду Айва гарантує естетичну досконалість продуктів, але головним викликом залишається приватність: пристрій, який постійно слухає, викликає занепокоєння у 45-50% потенційних покупців. Водночас ринок аудіо-АІ вже до кінця 2026 року може зрости на 35,0% YoY, оскільки користувачі втомлені від цифрової перенасиченості. Для OpenAI це також спосіб монетизувати свої моделі через власне «залізо», зменшуючи залежність від магазинів додатків App Store та Google Play. Якщо голосовий асистент наступного покоління зможе коректно обробляти складні запити без візуального підтвердження, ми станемо свідками найбільшої трансформації споживчих звичок з моменту виходу першого iPhone.



Зміщення фокусу на аудіо відкриває нові можливості для інклюзивності та багатозадачності, дозволяючи отримувати доступ до знань OpenAI у будь-який момент. Проєкт, очолюваний Айвом, може стати тим самим «Post-Smartphone» пристроєм, який змінить вигляд міських вулиць та офісів уже в найближчі два роки.

