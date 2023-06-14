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Intel може стати головним інвестором Arm з її виходом на IPO

14 июня 2023 г., 12:25
Корпорація Intel веде переговори з SoftBank Group про те, щоб стати якірним інвестором при первинному публічному розміщенні акцій (IPO), заявляє Reuters в понеділок джерело, знайоме з цим питанням.
 
Arm планує вийти на біржу Nasdaq пізніше цього року, прагнучи залучити 8-10 мільярдів доларів, повідомляло агентство у квітні. Аналітики очікують, що капіталізація Arm може досягти до 70 млрд дол. під час виходу на біржу, проте SoftBank має намір залишитися основним акціонером виробника.
 
У квітні розробник мікросхем конфіденційно подав регуляторам заявку на лістинг на американській фондовій біржі, підготувавши підґрунтя для найбільшого IPO цього року.
 
Також треба зазначити, що у квітні Intel офіційно оголосила про партнерство з Arm. Мова йде про можливість розробникам чипів на базі Arm використовувати виробничі лінії Intel.
 
За даними Bloomberg, серед іншого Arm також обговорювала можливу участь в IPO з різними зацікавленими сторонами, які можуть стати власниками великих пакетів акцій компанії.

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