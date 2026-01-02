Офіс Nihon Cyber Defence відкрито в Київі

2 января 2026 г., 12:35

В Києві відбулося урочисте відкриття нового офісу Nihon Cyber Defence (NCD) – одного з лідерів у сфері кібербезпеки, що працює у дев’яти країнах світу.



У церемонії прийняв участь голова Держспецзв’язку Олександр Потій. Він підкреслив, що поява офісу NCD у Києві є сигналом підтримки України у сфері кібербезпеки. Співпраця з японськими партнерами важлива для нашої країни, адже кіберзахист є ключовим елементом національної безпеки в умовах сучасних загроз.



Олександр Потій повідомив, що Держспецзв’язку та Nihon Cyber Defence вже працюють над поглибленням співпраці.



«Мені приємно повідомити, що Держспецзв’язку та Nihon Cyber Defence наразі працюють над укладанням меморандуму про взаєморозуміння. Ми розглядаємо це як важливий крок до тісного та практичного партнерства. Однією з таких ініціатив є створення мережі регіональних центрів кіберзахисту по всій Україні, що значно посилить спроможності на місцевому рівні та сприятиме національній стійкості», – зазначив голова Держспецзв’язку.



Олександр Потій також подякував японським партнерам за непохитну та постійну підтримку України та підкреслив, що солідарність і допомога народу Японії та Уряду Японії є надзвичайно важливими і глибоко цінуються в нашій країні.



Відкриття офісу NCD у Києві стало черговим кроком у зміцненні українсько‑японського партнерства у сфері кіберзахисту та відновлення критичної інфраструктури. Офіс виконуватиме функції не лише представництва компанії, а й стане проєктним хабом для реалізації ініціативи ООН з промислового розвитку (UNIDO) – «Проєкту зеленого промислового відновлення України». Співпраця передбачає передачу технологій, зокрема впровадження пілотної технології моніторингу безпеки Made in Japan Extended Detection and Response (MIJXDR).



У відкритті також взяли участь Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, представники Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI), агентства JICA та організації JETRO.

