SpaceX переведе майже 10 тис супутників Starlink на нижчі орбіти

2 января 2026 г., 16:35

Як інформує Reuters, компанія SpaceX планує розпочати масштабну реконфігурацію своєї супутникової мережі Starlink протягом 2026 року, перевівши апарати з орбіти 550 км на нижчу висоту - 480 км.



Про це повідомив Майкл Ніколлс (Michael Nicolls), віцепрезидент SpaceX з розробки Starlink. Основною метою цього кроку є значне підвищення безпеки космічних операцій. Рішення було озвучене після грудневого інциденту, коли один із супутників мережі зазнав проблем на висоті 418 км, що призвело до утворення невеликої кількості уламків та втрати зв'язку. Ця подія, яку експерти класифікують як рідкісну кінетичну аварію на орбіті, підштовхнула компанію до перегляду параметрів розміщення свого флоту, який наразі налічує майже 10000 активних одиниць.



Зниження робочої висоти супутників дозволить «ущільнити» орбітальні площини Starlink у зонах, де концентрація космічного сміття та кількість запланованих сузір'їв від інших операторів є значно нижчою. За словами Майкла Ніколлса, простір нижче 500 км забезпечує суттєве зменшення сукупної ймовірності зіткнень. Окрім того, на нижчих орбітах залишки атмосфери діють ефективніше, змушуючи будь-які уламки або несправні супутники швидше сходити з орбіти та згорати в щільних шарах повітря, що природним чином очищує навколоземний простір.



Проблема переповненості орбіти стала надзвичайно гострою в останні роки, оскільки країни та приватні корпорації змагаються за розгортання десятків тисяч апаратів для надання широкосмугового інтернету та послуг дистанційного зондування Землі. SpaceX, будучи найбільшим супутниковим оператором у світі, змушена брати на себе роль лідера у формуванні стандартів екологічно відповідальної поведінки в космосі. Перехід на орбіту 480 км вимагатиме від інженерів компанії переналаштування систем передачі сигналу та, можливо, додаткових витрат палива для утримання апаратів на заданій висоті, проте ці заходи є необхідними для збереження працездатності глобальної мережі в довгостроковій перспективі.



Аналіз стратегічного маневру SpaceX вказує на те, що компанія готується до епохи «мегасузір'їв», де автоматизоване ухилення від зіткнень стане повсякденною рутиною. Зниження орбіти до 480 км дозволяє зменшити затримку сигналу (latency) ще на 1,0-2,0 мілісекунди, що є критичним для АІ-додатків у реальному часі та фінансових ринків. Проте головний виклик полягає у фізиці: на меншій висоті опір атмосфери зростає на 15,0-20,0%, що вимагатиме від супутників Starlink частішої корекції курсу за допомогою іонних двигунів. Ймовірно, цей крок також є відповіддю на регуляторний тиск з боку Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), яка вимагає від операторів жорсткіших планів утилізації сміття. Успішна реконфігурація сузір'я у 2026 році може стати прецедентом, який змусить конкурентів, таких як Amazon з проєктом Kuiper, також переглянути свої висотні параметри на користь безпеки.



Попри технічні складнощі, SpaceX продовжує нарощувати кількість запусків, забезпечуючи інтернетом уряди, корпорації та мільйони приватних користувачів. Зміна орбітальної архітектури підкреслює перехід Starlink від фази швидкого розгортання до фази сталого управління космічною інфраструктурою, де безпека польотів стає такою ж важливою характеристикою якості сервісу, як і швидкість завантаження даних.

