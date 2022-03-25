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NVIDIA анонсувала архітектуру Hopper

25 марта 2022 г., 15:05

Компанія NVIDIA оголосила платформу прискорених обчислень нового покоління на базі архітектури NVIDIA Hopper, що забезпечує багаторазовий приріст продуктивності у порівнянні з попередниками для центрів обробки даних з ШІ нових поколінь.

Компанія також анонсувала перший графічний процесор на базі архітектури Hopper, NVIDIA H100, з 80 млрд. транзисторів.

Заявлений як найбільший і найпотужніший у світі прискорювач H100 має такі можливості, як Transformer Engine та високомасштабований інтерфейс NVLink для вдосконалення гігантських мовних моделей ШІ, глибоких рекомендаційних систем, геноміки та комплексних цифрових двійників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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