NVIDIA анонсувала архітектуру Hopper

25 марта 2022 г., 15:05

Компанія NVIDIA оголосила платформу прискорених обчислень нового покоління на базі архітектури NVIDIA Hopper, що забезпечує багаторазовий приріст продуктивності у порівнянні з попередниками для центрів обробки даних з ШІ нових поколінь.



Компанія також анонсувала перший графічний процесор на базі архітектури Hopper, NVIDIA H100, з 80 млрд. транзисторів.



Заявлений як найбільший і найпотужніший у світі прискорювач H100 має такі можливості, як Transformer Engine та високомасштабований інтерфейс NVLink для вдосконалення гігантських мовних моделей ШІ, глибоких рекомендаційних систем, геноміки та комплексних цифрових двійників.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист