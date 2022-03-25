JMIND створила додаток для отримання та надання допомоги під час війни

25 марта 2022 г., 14:35

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JMIND, компанія холдингу TECHIIA, разом з командою міжнародних волонтерів розробила безкоштовний додаток Blend Social. Як повідомляється, у ньому люди з усього світу зможуть надавати постраждалим продукти харчування, місце проживання, одяг, транспорт, укриття та іншу допомогу. В додатку вже зареєструвалось більше тисячі користувачів.



В додатку є підказки щодо користування - бути обережними, перевіряти людей і та/чи організацію, з якими спілкуються користувачі перед тим, як домовлятися про особисту зустріч.



«Те, як українці захищають Батьківщину, викликає повагу всього світу. Ми боремося за свою землю і переможемо! Разом із тим, багато людей сильно постраждали від війни - залишились без дому, їжі і засобів до існування. Сьогодні весь світ підтримує Україну - завдяки Blend Social ми єднаємо тих, хто опинився в біді і тих, хто прагне допомогти», — говорить Олена Шостак, CEO JMIND.



Blend Social є некомерційним продуктом та вже доступний на платформах iOS та Android.



Нагадаємо, що засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков відкрили новий напрям діяльності в ГО «Фундація Течія» – «Підтримка свободи України». За цим напрямом уже закуплено гуманітарної допомоги на загальну суму майже $6,8 млн (199 млн грн). Донатити можна тут: https://techiia-fund.org/. Безкоштовний додаток Blend Social від JMIND став ще одним проектом холдингу TECHIIA в час боротьби України за свободу і незалежність.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист