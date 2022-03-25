SAP солідарна з Україною та повністю припинила продажі та підтримку хмарних рішень в рф

25 марта 2022 г., 15:45

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Компанія SAP заявила, що “триваюча невиправдана війна росії – це жахливий прояв жорстокості та порушення фундаментального принципу свободи, який ми поділяємо з Україною”.



“Ми залишаємось непохитними у своєму зобов’язанні підтримувати Україну, зупиняючи всі продажі та закриваючи хмарні операції в росії, повністю впроваджуючи міжнародні санкції та передаючи як технології, так і гуманітарну допомогу”, йдеться у зверненні.



Компанія припинила всі продажі в росії 2 березня , а потім і у білорусі. SAP негайно запровадила всі без винятку міжнародні санкції та постійно контактує з урядами, щоб залишатися відповідно до їх стратегій припинення цієї війни. “Ми цінуємо рішучість і розум, з якими уряди об’єдналися для скоординованих санкцій, і вітаємо оголошення про нові міжнародні санкції, які очікуються найближчим часом”, підкреслює керівництво SAP.



Окрім введення санкцій та припинення всіх продажів, SAP активно припиняє хмарні операції в Росії.



Компанія отримала запитання про здатність закрити всі існуючі продукти для російських клієнтів. “У Росії є клієнти, які придбали та впровадили свої продукти SAP на місці та використовують ці продукти у своїх внутрішніх ІТ-відділах. Це означає, що незалежно від будь-якого рішення SAP не надавати підтримку чи залучення будь-якого роду, ці клієнти все одно можуть продовжувати використовувати ці продукти незалежно від виробника”, пояснює SAP.



Щоб задовольнити гуманітарні потреби та потреби біженців на місцях, SAP використовує свою технологію, щоб допомогти багатонаціональним організаціям у різноманітних зусиллях з надання допомоги. Одне з рішень – забезпечення доступу груп допомоги та медичних працівників. 9 березня компанія дозволила постачальникам у SAP Business Network заявити про готовність надати гуманітарну допомогу - близько 1500 вже зробили це. Вендор також допомагаємо українському уряду замовляти постачання для лікарень, щоб вони могли отримати терміново необхідне обладнання якомога швидше та легше.



“Технологія – це лише один із ресурсів, які ми пропонуємо. Загальна сума пожертв від SAP і наших співробітників перевищила 3 ​​мільйони євро і продовжує зростати. Понад 4000 співробітників запропонували житло та іншу допомогу біженцям. Ми також надаємо офісні приміщення SAP для зберігання пожертв, таких як ліки та харчові продукти”, відмічається у зверненні.

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