Новый гибкий материал улучшит контроль за движениями мягких роботов

15 ноября 2021 г., 13:15

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Исследователи из Принстона изобрели новый способ создания мягких роботов, которые изменяют форму предсказуемым образом при надувании воздухом. Предложенная ими технология «пузырькового литья» заключается в нагнетании пузырьков в жидкий полимер.

Точность контроля движений мягких роботов является одной из главных проблем для их разработчиков. В отличие от традиционных роботов, диапазон движений которых жёстко задаётся конструкцией суставов, эластичные деформируемые материалы в мягких роботах позволяют им двигаться бесчисленным множеством способов.



При пузырьковом литье, характер движений создаваемых актуаторов будущего мягкого робота можно определять, контролируя ряд параметров: толщину слоя жидкого полимера (эластомера) в отливочной форме, скорость его осаждения на дне и длительность застывания.

Другим немаловажным достоинством пузырькового литья является то, что для него не требуются 3D-принтеры, лазерные резаки или другие дорогостоящие инструменты, обычно используемые в мягкой робототехнике. Метод также хорошо масштабируется в условиях производства. Он позволяет создавать актуаторы длиной несколько метров с элементами толщиной всего 100 микрон.

Исследователи успешно применили пузырьковое литьё, изготовив звездообразные «руки», которые бережно держали ягоды ежевики, спираль, сокращающуюся подобно мышце, и даже набор «пальцев», которые при надувании сгибались поочерёдно, как при игре на пианино.

В дальнейшем принстонская группа рассчитывает использовать свою систему для создания более сложных механизмов, например, с многими камерами, которые попеременно сжимаются и расслабляются, имитируя биение сердца или перемещение многоножки.

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