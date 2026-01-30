Розроблено інтегральну схему у формі тонкої нитки

30 января 2026 г., 16:35

Команда дослідників із Фуданьського університету здійснила прорив у галузі гнучкої електроніки, розробивши інтегральну схему у формі тонкої нитки. Це «чіп-волокно» можна вплітати безпосередньо в тканину, перетворюючи звичайний одяг на інтерактивний екран або потужний діагностичний інструмент. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature.



Вченим вдалося інтегрувати повноцінну схему, що включає процесор, пам'ять та модулі передачі сигналів, в одне еластичне полімерне волокно. На відміну від традиційних жорстких кремнієвих чіпів, нова розробка легко згинається і розтягується. Товщина нитки менша за людську волосину. Використання еластичного полімеру замість крихкого кремнію дозволяє електроніці витримувати прання та повсякденне носіння.



Відхід від планарних (плоских) формфакторів відкриває шлях до технологій майбутнього.



М'які імплантати для мозку, які краще сумісні з тканинами тіла та здатні обробляти сигнали «на місці».



Одяг, який працює як дисплей або сенсорна панель керування.



Створення гіперреалістичних відчуттів дотику у віртуальній реальності за допомогою «розумних» рукавичок.



«Тіло людини складається з м’яких тканин, тому перспективні галузі, такі як нейроінтерфейси майбутнього, потребують м’яких та адаптивних електронних систем», — зазначив керівник дослідження Пен Хуейшен (Peng Huisheng), чия команда понад 10 років працює над створенням функціональних волокон.



Цей винахід знаменує перехід від гаджетів, що носяться, (годинників, браслетів) до технологій, які стають невіддільною частиною нашого побуту. Одяг, що замінює смартфон або стежить за станом серця без датчиків, що виступають, стає реальністю.

